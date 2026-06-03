Смартфон MIG A65 включен в реестр российской радиоэлектронной продукции

Mobile Inform Group продолжает укреплять статус ведущего отечественного производителя промышленных мобильных решений. Полная линейка смартфонов MIG A65 — базовая модель, версия со сканером до 1 м и версия со сканером до 10 м — официально внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции с рекордной оценкой 199 баллов локализации для каждой модификации. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

Наличие в реестре сразу трех целевых модификаций позволяет участвовать в закупках для самых разных задач: от автоматизации мобильного персонала на значимых объектах КИИ до инвентаризации основных средств и складской логистики со специфической маркировкой.

Рекордно высокий балл (199) — объективное подтверждение максимального уровня локализации. Это полностью снимает регуляторные риски при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Заказчики получают доступ к официально подтвержденной линейке совместимых устройств, работающих на двух отечественных ОС — «Ред ОС М» и «РОСА Мобайл».

«Ред ОС М» позволяет сделать импортозамещение более комфортным благодаря нативной поддержке Android-приложений. Это упрощает миграцию с существующих решений и не требует переобучения персонала.

«РОСА Мобайл» подходит для заказчиков с высокими требованиями к информационной безопасности, где требуется сертифицированная операционная система.

Кроме того, подтверждение производства и включение в реестр получили также платы устройства: материнская плата MIG A65 — 60 баллов, 2 уровень; вспомогательная плата — 34 балла, 2 уровень.

«Включение трех модификаций MIG A65 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции с рекордными 199 баллами — важный этап для нашей компании. Мы подтверждаем статус ведущего отечественного разработчика и производителя корпоративных мобильных решений и закрываем ключевые потребности наших заказчиков, предлагая MIG A65 на двух отечественных ОС: на «Ред ОС М» — с поддержкой Android-приложений для бесшовной миграции, либо на «РОСА Мобайл» — для проектов с высокими требованиями к информационной безопасности», — сказал менеджер по продукту MIG Артем Гребенников.

Старт продаж реестровых версий запланирован 4 июня 2026 г.