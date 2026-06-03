Разделы

Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

Смартфон MIG A65 включен в реестр российской радиоэлектронной продукции

Mobile Inform Group продолжает укреплять статус ведущего отечественного производителя промышленных мобильных решений. Полная линейка смартфонов MIG A65 — базовая модель, версия со сканером до 1 м и версия со сканером до 10 м — официально внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции с рекордной оценкой 199 баллов локализации для каждой модификации. Об этом CNews сообщили представители Mobile Inform Group.

Наличие в реестре сразу трех целевых модификаций позволяет участвовать в закупках для самых разных задач: от автоматизации мобильного персонала на значимых объектах КИИ до инвентаризации основных средств и складской логистики со специфической маркировкой.

Рекордно высокий балл (199) — объективное подтверждение максимального уровня локализации. Это полностью снимает регуляторные риски при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Заказчики получают доступ к официально подтвержденной линейке совместимых устройств, работающих на двух отечественных ОС — «Ред ОС М» и «РОСА Мобайл».

«Ред ОС М» позволяет сделать импортозамещение более комфортным благодаря нативной поддержке Android-приложений. Это упрощает миграцию с существующих решений и не требует переобучения персонала.

«РОСА Мобайл» подходит для заказчиков с высокими требованиями к информационной безопасности, где требуется сертифицированная операционная система.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Кроме того, подтверждение производства и включение в реестр получили также платы устройства: материнская плата MIG A65 — 60 баллов, 2 уровень; вспомогательная плата — 34 балла, 2 уровень.

«Включение трех модификаций MIG A65 в единый реестр российской радиоэлектронной продукции с рекордными 199 баллами — важный этап для нашей компании. Мы подтверждаем статус ведущего отечественного разработчика и производителя корпоративных мобильных решений и закрываем ключевые потребности наших заказчиков, предлагая MIG A65 на двух отечественных ОС: на «Ред ОС М» — с поддержкой Android-приложений для бесшовной миграции, либо на «РОСА Мобайл» — для проектов с высокими требованиями к информационной безопасности», — сказал менеджер по продукту MIG Артем Гребенников.

Старт продаж реестровых версий запланирован 4 июня 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Termidesk Connect обеспечивает высокую доступность сервисов

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Европа пошла войной на США. Google изгнан из компьютеров чиновников и заменен отечественным решением

«Будущее аналитики — за интеллектуальными агентами»: Data Sapience о рынке платформ данных

Опытный образец электронного микроскопа на замену Hitachi для проверки кремниевых пластин обойдется в 2,4 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290