«Ростех» предложит технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы

Заместитель министра транспорта Боливарианской Республики, президент авиакомпании «Конвиаса» Рамон Веласкес Арагуаян и генеральный директор АО «РТ–Проектные технологии» Госкорпорации «Ростех» Сергей Ярош обсудили перспективы развертывания инвенторной системы, которая будет обрабатывать информацию о пассажирах, рейсах, наличии мест, тарифах и допуслугах перевозчика на основе российских технологий.

Реализация проекта позволит существенно нарастить операционные возможности авиакомпании «Конвиаса» и создать новые перспективы развития туристической отрасли страны в целом. «Конвиаса» (Conviasa) – венесуэльская авиакомпания, которая базируется в Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. Самая большая авиакомпания Венесуэлы, которая обслуживает внутренние направления, а также летает по маршрутам в Южной Америке и на Карибах. Компания находится под управлением Министерства водного и воздушного транспорта Венесуэлы и на 80% принадлежит правительству Венесуэлы.

«Мы предлагаем технологии для цифровизации транспортной и туристических отраслей Венесуэлы. Для национального авиаперевозчика будут поставлены передовые технологии комплексного обслуживания авиапассажиров, включая платформу для организации коммерческой деятельности авиакомпании, поддерживающую технологию электронного оформления и бронирования авиабилетов, платформу электронной коммерции авиакомпании, которые позволят организовать бронирование и продажу авиабилетов на внутренние и международные авиаперелеты, выполнить интеграцию с партнерами авиакомпании в рамках код-шер и интерлайновых соглашений, а также организовать продажу дополнительных услуг», — отметил Сергей Ярош.

В рамках сотрудничества предполагается также внедрение системы организации взаиморасчетов для участников авиационного и туристического бизнеса. Она будет интегрирована с провайдерами платежных сервисов и банков Венесуэлы, что позволит обеспечить полный цикл оплаты стоимости туристических услуг и расчетов с пассажирами.

«Конвиаса», которая открыла полеты в Москву в мае текущего года, отмечает устойчивый спрос на данном направлении. До конца 2021 г. авиакомпания планирует начать выполнение рейсов с частотой один раз в неделю. Для удобства российских пассажиров в Международном аэропорту Внуково был открыт офис венесуэльской авиакомпании.

В рамках работы межправительственной комиссии двух стран также подписано соглашение о намерениях с Министерством по туризму Венесуэлы по внедрению информационных технологий в туристический кластер.