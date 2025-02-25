Aeromax Аэромакс
ООО «Аэромакс» — одна из российских компаний на рынке гражданской беспилотной авиации и цифровых геоинформационных платформ. «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы самолетного и вертолетного типов, целевые нагрузки к ним, средства навигации и наземного управления. Также компания развивает собственные ИТ-решения для обработки полученных данных. Компания оказывает комплексные услуги с применением беспилотных авиационных систем в более чем 50 регионах страны в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды.
Aeromax и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 129 2
|АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
|Сазанова Алиса 6 6
|Ахметшин Сергей 3 3
|Овчинский Владислав 228 3
|Сергушев Сергей 10 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Шанцев Валерий 30 2
|Путин Владимир 3192 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Шевченко Андрей 16 2
|Райкевич Алексей 89 2
|Сердюк Олег 2 2
|Федулов Владислав 79 1
|Артюхов Дмитрий 4 1
|Орловский Виктор 381 1
|Куликов Вадим 3 1
|Недужко Андрей 3 1
|Данилов Никита 17 1
|Яковченко Кирилл 1 1
|Стильбанс Григорий 1 1
|Дегтев Геннадий 258 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Пугачев Павел 63 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Баканов Дмитрий 32 1
|Цаплин Никита 52 1
|Цветков Сергей 19 1
|Клычков Андрей 2 1
|Некрасов Роман 4 1
|Дронов Алексей 2 1
|Патраков Андрей 1 1
|Киричек Руслан 10 1
|Шидловский Станислав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.