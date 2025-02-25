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Aeromax Аэромакс

Aeromax - Аэромакс

ООО «Аэромакс» — одна из российских компаний на рынке гражданской беспилотной авиации и цифровых геоинформационных платформ. «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы самолетного и вертолетного типов, целевые нагрузки к ним, средства навигации и наземного управления. Также компания развивает собственные ИТ-решения для обработки полученных данных. Компания оказывает комплексные услуги с применением беспилотных авиационных систем в более чем 50 регионах страны в лесном и сельском хозяйстве, строительной отраслинефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды.


25.02.2025 Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей 1
17.06.2024 «Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале 3
13.06.2024 «Аэромакс» оцифрует участок нефтепровода «Грозный-Баку» 3
04.06.2024 «Аэромакс» совместно с ТГУ разработает программу обучения специалистов в области гражданских беспилотных технологий 1
28.05.2024 «Аэромакс»: гражданские беспилотные технологии способны вдвое повысить безопасность объектов инфраструктуры 2
17.05.2024 «Аэромакс» реализовал образовательную концепцию «Беспилотная авиация под ключ» 1
16.05.2024 «Аэромакс» поддержит формирование в России экспертной группы для внедрения гражданских беспилотных технологий 1
02.05.2024 «Аэромакс» подготовит около 10 тыс. операторов агродронов к 2030 году 1
23.04.2024 Гражданские беспилотники могут увеличить на 360 тысяч тонн урожай в Самарской области 2
18.04.2024 «Аэромакс» запустил систему беспилотной доставки грузов в ХМАО-Югре 2
19.03.2024 В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников 1
14.03.2024 В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса 1
04.03.2024 В России создали единую государственную цифровую платформу мониторинга транспорта 1
15.11.2023 «Аэромакс» и АО «ГЛОНАСС» ускорят интеграцию гражданских беспилотников в воздушное пространство России 1
18.05.2023 «Аэромакс» представил гражданский грузовой беспилотный вертолет 1
15.05.2023 Около 20 тыс. новых рабочих мест будет создано в индустриальном парке «Руднево» 1
13.04.2023 «Аэромакс» развивает экосистему для беспилотной авиации 1
12.04.2023 В индустриальном парке «Руднево» набирают специалистов на производство беспилотных авиационных систем 1
17.03.2023 «Аэромакс» открыла авиационный учебный центр 4
03.03.2023 Россия готовится запустить в серию беспилотники на 50 миллиардов 1
06.12.2022 «Аэромакс» приобрела долю в компании «Ас-кам» 1
01.07.2022 В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета 1
22.06.2022 В агрохолдинге «Степь» появится центр управления полетами агродронов 2
17.06.2022 Подписано соглашение о создании Евразийского инжинирингового центра беспилотных технологий 1
17.06.2022 «Аэромакс» представила модель гражданского беспилотного судна 1
15.06.2022 Орловская область будет сотрудничать с «Аэромакс» 1
19.05.2022 «Аэромакс» представила новые гражданские вертолеты для грузоперевозок 1
29.04.2022 «Аэромакс» автоматизирует процессы в лесной промышленности 1
25.04.2022 «Аэромакс» представит новый грузовой беспилотник 1
28.02.2022 Минэкономразвития и «Почта России» создают новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем 2
18.11.2021 «Почта России» и «Аэромакс» провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО 1

Публикаций - 31, упоминаний - 43

Aeromax и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 3
Беспилотные авиационные системы 52 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 2
ГЛОНАСС АО 195 2
Птеро - Ptero 7 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 35 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 1
Флай дрон - Fly Drone 17 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 50 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
Финко 6 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 105 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1308 1
RuVDS - МТ Финанс 58 1
Консорциум БАС 5 1
Почта России ПАО 2119 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 3
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 2
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Оптиплейн-Аэродинамика 1 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Газпромнефть Снабжение 14 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Фонд Росконгресс - РК-Инвестиции - инвестиционная платформа 1 1
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 465 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 365 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Фонд Росконгресс 18 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 238 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ГосИнформСистемы 129 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2954 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 6
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ТГУ - Томский государственный университет 173 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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