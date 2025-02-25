Aeromax - Аэромакс

ООО «Аэромакс» — одна из российских компаний на рынке гражданской беспилотной авиации и цифровых геоинформационных платформ. «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы самолетного и вертолетного типов, целевые нагрузки к ним, средства навигации и наземного управления. Также компания развивает собственные ИТ-решения для обработки полученных данных. Компания оказывает комплексные услуги с применением беспилотных авиационных систем в более чем 50 регионах страны в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды.