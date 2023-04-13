«Аэромакс» развивает экосистему для беспилотной авиации

«Аэромакс» приступил к опытной эксплуатации мобильного терминала управления (МТУ) - инструмента дистанционного управления оптической целевой нагрузкой, установленной на борту гражданского беспилотного воздушного судна (БВС). Разработка предназначена для неподготовленных представителей предприятий, пользующихся услугами аэросъемки и дистанционного мониторинга. Мобильный терминал управления является частью экосистемы для беспилотной авиации, которую компания развивает в настоящее время. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

МТУ представляет собой планшет с установленным программным обеспечением (ПО) и каналом связи, с помощью которого можно отслеживать местонахождение беспилотного воздушного судна и управлять его целевой нагрузкой. Это актуально для оптоэлектронной нагрузки - телевизионных и тепловизионных камер, с помощью которых можно проводить мониторинг в режиме реального времени и дополнительно обследовать объекты и интересующие территории. В этом случае представитель заказчика самостоятельно управляет камерой на беспилотнике, исследуя интересующие объекты. Видеопоток поступает напрямую на планшет пользователя, за счет чего повышается оперативность съемки, а, значит, улучшается ситуационная осведомленность, повышается уровень контроля за ситуацией.

При этом МТУ не позволяет управлять полетом воздушного судна - например, менять высоту, скорость и направление полета. Таким образом, соблюдаются все необходимые меры безопасности и требования законодательства. В будущем сервис станет инструментом оперативного взаимодействия между заказчиком и внешним пилотом судна. Пользователь на карте в своем мобильном терминале сможет отмечать точки интереса, а оператор БАС – оперативно направлять туда беспилотник.

«Мобильный терминал управления оптической целевой нагрузкой проходит этап опытной эксплуатации, и в ближайшие месяцы мы сможем предложить его как дополнительный сервис для наших заказчиков, а также для других операторов беспилотных систем, - отметили представители «Аэромакс». – МТУ станет частью нашей экосистемы для беспилотной авиации, в рамках которой создается Центр управления полетами (ЦУП). Он будет обеспечивать дистанционную работу внешних пилотов, координировать человеческие и материальные ресурсы и осуществлять централизованное взаимодействие с органами управления воздушным движением. В своей работе мы ориентируемся на опыт пилотируемой авиации, но не можем использовать готовые системы из-за специфики организации беспилотных полетов – поэтому сконцентрировались на разработке собственных продуктов».

Центр управления полетами – проект, не имеющий аналогов в России, призванный решить задачу снижения затрат беспилотной авиации за счет централизации операций с БВС и позволяющий организовать дистанционное централизованное управление беспилотниками. Благодаря этому сокращается количество задействованных пилотов, а также расходы, связанные с организацией их работы в местах проведения полетов. Также он имеет элементы ERP-системы, помогая автоматически подбирать подходящую технику, а также специалистов с учетом их загруженности и квалификации.

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ЦУП представляет собой программно-аппаратный комплекс, который включает в себя рабочие места внешних пилотов и сопутствующую инфраструктуру. В данное время разработка в экспериментальном режиме внедряется в работу компании.

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«Аэромакс» — компания полного цикла, которая разрабатывает и производит гражданские беспилотные авиационные системы самолетного и вертолетного типа, целевые нагрузки, а также оказывает комплексные услуги с их применением в лесном и сельском хозяйстве, строительной отрасли, нефтегазовом и электросетевом комплексах, в сфере грузовых перевозок и охраны окружающей среды. Также «Аэромакс» является разработчиком и интегратором цифровых решений с геопространственными данными.