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«Аэромакс» представила новые гражданские вертолеты для грузоперевозок

«Аэромакс» представила модель гражданского тяжелого грузоподъёмного беспилотного вертолета взлетной массой до 3000 кг. Проектированием новой беспилотной авиационной системы (БАС) вертолетного типа SH-3000 занимаются специалисты компании совместно с ведущими научно-исследовательскими институтами. По расчетам конструкторов, максимальная полезная нагрузка будет достигать 1 тонны. Ожидается, что тестовые полеты первой модели состоятся уже в следующем году.

SH-3000 будет отличаться максимальной приспособленностью к полетам в сложных метеоусловиях над равниной, холмистой, горной местностями и водной поверхностью. Улучшенные взлётно-посадочные характеристики позволят использовать его на сложных и неподготовленных площадках для реализации проектов по грузовой доставке в труднодоступных регионах страны.

Также компания впервые представила уже готовый к полетам гражданский грузовой беспилотный вертолетного типа SH-750, способный поднимать в воздух до 300 кг полезной нагрузки. Вертолет может находиться в воздухе до 5 часов и преодолевать расстояние до 600 км, достигая максимальной скорости 200 км/ч. Данная модель имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке, противообледенительную систему, что позволяет использовать воздушное судно в сложных климатических условиях.

SH-750 рассчитан на проекты по грузовой доставке, в том числе в рамках экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем. «Аэромакс» официально вошла в список предприятий-разработчиков и эксплуатантов БАС, допущенных к реализации программы в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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«Интерес к беспилотным авиационным системам для грузоперевозок будет возрастать год от года, в первую очередь при доставке тяжелых и габаритных грузов на труднодоступные территории. Это продиктовано оперативностью, безопасностью, экологичностью и экономичностью такого вида доставки, а также возможностью использовать беспилотники на неподготовленных аэродромах, — отметили в пресс-службе «Аэромакс». — Предвосхищая спрос рынка, компания начала разработку SH-3000 повышенной грузоподъемности с уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками, который сможет обеспечить доставку грузов до одной тонны. Пока же имеющиеся в компании модели, включая новинку выставки SH-750, способны решать логистические задачи внутри страны».

Новые модели в основном рассчитаны на грузовую доставку. Кроме того, SH-750 также может использоваться при тушении пожаров и сельскохозяйственных работах.

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