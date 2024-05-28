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«Аэромакс»: гражданские беспилотные технологии способны вдвое повысить безопасность объектов инфраструктуры

Компания «Аэромакс» представит в конце мая 2024 г. концепцию сплошного контроля инфраструктуры посредством применения гражданских беспилотных технологий. Сквозной мониторинг и оперативный анализ изменений протяженных и труднодоступных объектов способны снизить вероятность возникновения риска в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

Обеспечение безопасности объектов инфраструктуры станет главной темой международного салона «Комплексная безопасность» в этом году. Сотни отечественных и зарубежных экспертов обсуждают различные варианты повышения системообразующей устойчивости страны. Наиболее эффективными решениями этой задачи являются новые технологии.

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Критическая инфраструктура в России простирается на миллионы квадратных километров, зачастую, недоступных для оперативного обследования специалистами. Обеспечить эффективный мониторинг линий электропередачи, магистральных трубопроводов и других протяженных объектов могут гражданские беспилотные авиационные системы. Технологии «Аэромакс» позволяют охватывать до 100 % инфраструктурных объектов вне зависимости от труднодоступности местности и климатической специфики региона.

«Сегодня наши технологии позволяют выполнять множество различных исследований инфраструктурных объектов с высокой детализацией результатов. Аэрофотосъемка, воздушное лазерное сканирование, дистанционный мониторинг при относительно минимальных затратах дают достоверную картину состояния линейных объектов. За один полет можно исследовать порядка 200 квадратных километров. Для мониторинга такой огромной площади «с земли» потребовались бы дни, а также капиталовложения в строительство дорог», – сказала генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова.

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