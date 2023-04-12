В индустриальном парке «Руднево» набирают специалистов на производство беспилотных авиационных систем

Компания «Аэромакс», которая в марте 2023 г. открыла производство гражданских беспилотных вертолетов в одном из корпусов индустриального парка «Руднево», начала подбор высококвалифицированных кадров. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В индустриальном парке “Руднево” началось формирование уникального центра компетенций, который даст импульс развитию одного из самых перспективных инновационных направлений – созданию беспилотных авиационных систем. В настоящий момент компании, локализовавшиеся на новой площадке особой экономической зоны “Технополис Москва”, ведут подбор кадров. Так, один из производителей беспилотных вертолетов на первом этапе реализации проекта открыл более 200 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов, способных управлять вертолетом удаленно», – сказал Владислав Овчинский.

Также для расширения производства идет набор слесарей механосборочных работ, электрогазосварщиков, монтажников электрооборудования, операторов станков с программным управлением.

Будущим сотрудникам предстоит решать нетривиальные задачи. Кроме того, они смогут уже в процессе работы получить новые профессиональные навыки и повысить свои компетенции.

Как отметили представители компании «Аэромакс», предприятие находится в поиске высококвалифицированных сотрудников со средним и высшим профессиональным образованием. Готовы нанять не только специалистов с опытом работы, но и студентов последних курсов вузов и ссузов в рамках их производственных или преддипломных оплачиваемых практик. После окончания учебного заведения им могут предложить дальнейшее трудоустройство. При этом дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации планируется осуществлять в собственном учебном центре. Вся информация о вакансиях размещена на сайте компании «Аэромакс».

В марте 2023 г. компания начала опытный и серийный выпуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из корпусов «Руднево». Он оснащен современным оборудованием и включает участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной сборки. В частности, предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях: они имеют высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке и оборудованы противообледенительной системой.

Открытие нового производства расширяет возможности трудоустройства, в первую очередь – для жителей близлежащих районов.

Новое производство – часть проекта создания федерального центра беспилотных авиационных систем. На его базе объединятся ведущие российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 га.