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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196719
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Сердюк Олег

СОБЫТИЯ


23.06.2026 В России начнут готовить внешних пилотов тяжелых дронов 1
17.05.2024 «Аэромакс» реализовал образовательную концепцию «Беспилотная авиация под ключ» 1
17.03.2023 «Аэромакс» открыла авиационный учебный центр 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сердюк Олег и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 41 2
Беспилотные авиационные системы 91 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 150 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 170 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3612 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15882 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6130 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1696 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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