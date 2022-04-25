Разделы

Техника
|

«Аэромакс» представит новый грузовой беспилотник

Компания «Аэромакс» разработала беспилотное воздушное судно вертолетного типа SH-750. Новая модель рассчитана на реализацию проектов по грузовой доставке и способна поднимать в воздух до 300 кг полезной нагрузки.

Вертолет может находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать расстояние до 600 км, достигая максимальной скорости 200 км/ч. Данная модель воздушного судна имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке, противообледенительную систему, что позволяет использовать его в регионах со сложными климатическими условиями.

При создании новой модели беспилотника особое внимание разработчики уделили грузоподъемности. SH-750 рассчитан на проекты по грузовой доставке, в том числе в рамках экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). «Аэромакс» официально вошел в список предприятий-разработчиков и эксплуатантов БАС, допущенных к реализации программы в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В авиапарке «Аэромакс» уже имеются беспилотники вертолётного типа SH-350 и SH-450, которые хорошо зарекомендовали себя для целей мониторинга и доставки.

«У нашей компании есть опыт проведения тестовых полетов – в прошлом году беспилотный вертолет «Аэромакс» совместно с «Почтой России» доставил груз в Ямало-Ненецком автономном округе, продемонстрировав возможности доставки в отдаленные и труднодоступные районы, – отметили в пресс-службе «Аэромакс». – Мы считаем, что беспилотные системы будут наиболее востребованы для грузоперевозок, поэтому активно развиваем это направление, опережая потребности рынка и выпуская новые более эффективные модели».

Помимо доставки грузов, новый беспилотник может быть использован при тушении природных и техногенных пожаров, для проведения сельскохозяйственных работ и наблюдения за экологической обстановкой.

SH-750 будет презентован в мае 2022 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei научилась хитро обходить американские санкции, которые мешают выпускать смартфоны

Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке

Российские ИТ-специалисты под ударом. В стране стремительно сокращается число вакансий

Путин утвердил создание ИТ-системы для борьбы с коррупцией

Создан 1000-ядерный «самый быстрый» ИИ-процессор на базе ажиотажной открытой архитектуры

В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»