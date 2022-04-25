«Аэромакс» представит новый грузовой беспилотник

Компания «Аэромакс» разработала беспилотное воздушное судно вертолетного типа SH-750. Новая модель рассчитана на реализацию проектов по грузовой доставке и способна поднимать в воздух до 300 кг полезной нагрузки.

Вертолет может находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать расстояние до 600 км, достигая максимальной скорости 200 км/ч. Данная модель воздушного судна имеет высокую степень сопротивляемости ветровой нагрузке, противообледенительную систему, что позволяет использовать его в регионах со сложными климатическими условиями.

При создании новой модели беспилотника особое внимание разработчики уделили грузоподъемности. SH-750 рассчитан на проекты по грузовой доставке, в том числе в рамках экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). «Аэромакс» официально вошел в список предприятий-разработчиков и эксплуатантов БАС, допущенных к реализации программы в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В авиапарке «Аэромакс» уже имеются беспилотники вертолётного типа SH-350 и SH-450, которые хорошо зарекомендовали себя для целей мониторинга и доставки.

«У нашей компании есть опыт проведения тестовых полетов – в прошлом году беспилотный вертолет «Аэромакс» совместно с «Почтой России» доставил груз в Ямало-Ненецком автономном округе, продемонстрировав возможности доставки в отдаленные и труднодоступные районы, – отметили в пресс-службе «Аэромакс». – Мы считаем, что беспилотные системы будут наиболее востребованы для грузоперевозок, поэтому активно развиваем это направление, опережая потребности рынка и выпуская новые более эффективные модели».

Помимо доставки грузов, новый беспилотник может быть использован при тушении природных и техногенных пожаров, для проведения сельскохозяйственных работ и наблюдения за экологической обстановкой.

SH-750 будет презентован в мае 2022 г.