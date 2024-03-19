В индустриальном парке «Руднево» откроют производство двигателей для гражданских беспилотников

Столичный производитель «Аэромакс» совместно с московской инжиниринговой компанией «Принтпарт» приступит к крупносерийному выпуску поршневых авиационных двигателей для гражданских беспилотных воздушных судов в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня беспилотные летательные аппараты активно используются в логистике, сельском хозяйстве, а также в промышленности. Они позволяют эффективно решать задачи как в городских условиях, так и за их пределами. Москва активно развивает эту отрасль. Так, в 2023 г. на базе индустриального парка «Руднево» был открыт Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), созданный по поручению Президента России Владимира Путина.

«В этом году резидент индустриального парка «Руднево» совместно со столичной инжиниринговой компанией приступит к серийному выпуску поршневых двигателей для гражданских беспилотников. Первыми в производство запустят легкие мощные моторы, аналогов которых нет в России – на данный момент уже готова установочная партия из 100 экземпляров. В будущем компании планируют изготавливать до пяти тысяч двигателей в год, что позволит полностью покрыть спрос отечественных предприятий на подобные устройства», – сказал Владимир Ефимов.

Новые моторы полностью импортозаместят зарубежные аналоги. Они будут применяться в аппаратах со взлетной массой от 15 до 50 килограммов, а также в наземных робототехнических комплексах.

«Двигатели столичного производства при своих низких массогабаритных характеристиках способны поднять в воздух как традиционный беспилотный самолет, так и модель с вертикальным взлетом и посадкой. Такие устройства предназначены для БАС самолетного типа, которые применяются для мониторинга объектов большой площади», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Новые двигатели уже прошли испытания на гражданских беспилотных самолетах «ДИАМ-20» и «ДИАМ-20К» и в дальнейшем будут применяться в других БАС компании «Аэромакс».

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Индустриальный парк «Руднево» входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря этому его резиденты получают поддержку от города. Они не платят НДС на ввоз товаров, имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль для них составляет 2% вместо 20%.

Сегодня Федеральный центр беспилотных авиационных систем объединяет ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов. В конце 2023 г. там начал работу Центр коллективного пользования – первая в России площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства БАС и их комплектующих. Здесь резидентам предоставляют услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках перспективных проектов.