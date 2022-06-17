Разделы

Техника
|

«Аэромакс» представила модель гражданского беспилотного судна

На Петербургском международном экономическом форуме с 15 по 18 июня открыта «Галерея технологий «Сделано в России», которая знакомит посетителей с инновационными продуктами российских компаний и достижениями высокотехнологичного экспорта. В рамках общей инсталляции «Аэромакс» презентует свои разработки в сфере гражданской беспилотной авиации. Компания представляет уменьшенную модель воздушного судна вертолетного типа SH-450.

Этот беспилотник применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных, мониторинговых и сельскохозяйственных работ, а также грузоперевозок. SH-450 имеет максимальный взлетный вес 450 кг и может нести до 100 кг полезной нагрузки. Развивает скорость до 150 км/ч, способен находиться в воздухе до шести часов, поднимаясь на высоту до 3500 м. SH-450 выполняет авиационные работы даже при плохой видимости и в сложных климатических условиях, осуществляет взлет и посадку на неподготовленных площадках.

SH-450 – представитель одного из семейств беспилотных авиационных систем с повышенной грузоподъемностью и продолжительностью полета. «Аэромакс» уделяет особое внимание этим характеристикам, формируя линейку продуктов для проектов по грузовой доставке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Параллельный импорт: Смартфоны Samsung не включаются в России. Как решить проблему

Российская «дочка» Google подала на банкротство

Число жертв кражи персональных данных вдвое превысило население Земли

Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен

Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

Власти Китая объяснили, почему в России опустели магазины Huawei

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще