«Аэромакс» представила модель гражданского беспилотного судна

На Петербургском международном экономическом форуме с 15 по 18 июня открыта «Галерея технологий «Сделано в России», которая знакомит посетителей с инновационными продуктами российских компаний и достижениями высокотехнологичного экспорта. В рамках общей инсталляции «Аэромакс» презентует свои разработки в сфере гражданской беспилотной авиации. Компания представляет уменьшенную модель воздушного судна вертолетного типа SH-450.

Этот беспилотник применяется для тушения пожаров, поисково-спасательных, мониторинговых и сельскохозяйственных работ, а также грузоперевозок. SH-450 имеет максимальный взлетный вес 450 кг и может нести до 100 кг полезной нагрузки. Развивает скорость до 150 км/ч, способен находиться в воздухе до шести часов, поднимаясь на высоту до 3500 м. SH-450 выполняет авиационные работы даже при плохой видимости и в сложных климатических условиях, осуществляет взлет и посадку на неподготовленных площадках.

SH-450 – представитель одного из семейств беспилотных авиационных систем с повышенной грузоподъемностью и продолжительностью полета. «Аэромакс» уделяет особое внимание этим характеристикам, формируя линейку продуктов для проектов по грузовой доставке.