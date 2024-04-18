«Аэромакс» запустил систему беспилотной доставки грузов в ХМАО-Югре

Специалисты «Аэромакс» запустили перевозки гражданских грузов беспилотниками вертолетного типа на месторождениях ХМАО-Югры. БАС типа SH 450 доставил порядка 150 кг, преодолев более 600 км менее, чем за 10 часов. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

Оперативная доставка грузов в сложных географических и климатических условиях – главное преимущество использования беспилотных авиационных систем. Это особенно актуально для территорий Западной Сибири, где наземная логистика усложнена болотами, реками и отсутствием развитой дорожной сети. Поэтому быстрая и надежная доставка грузов возможна исключительно по воздуху. При этом использование транспортных гражданских беспилотников позволяет перевозить грузы при плохой видимости без риска для жизни и здоровья людей.

Аэромакс «Аэромакс» запустил систему беспилотной доставки грузов в ХМАО-Югре

«Система беспилотной доставки грузов способна значительно повысить эффективность ключевых отраслей экономики страны, таких как нефтегазодобыча. Ежедневно на отечественных месторождениях перевозят тонны грузов, и даже час промедления может нарушить работу ТЭК. Наш опыт работы в Югре показал, что гражданские беспилотные системы для перевозки грузов способны решать задачи нефтяников и газовиков здесь и сейчас, при этом снижая свои затраты на логистику», – отметила генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова.

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Беспилотная авиационная система (БАС) вертолетного типа SH-450 способна выполнять авиационные работы при плохой видимости и в сложных географических условиях. Ее использование значительно ускоряет доставку малых грузов в сравнении с наземным транспортом и намного экономичнее в сравнении с традиционной пилотируемой авиатехникой.

В парке группы компаний «Аэромакс» более 100 БАС различного типа: самолетного, вертолетного и мультикоптерного. Компания оказывает услуги по грузоперевозке, аэрофотосъемке, дистанционному мониторингу и воздушному лазерному сканированию.