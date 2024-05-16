Разделы

Бизнес Кадры
|

«Аэромакс» поддержит формирование в России экспертной группы для внедрения гражданских беспилотных технологий

В 2024 г. в России сформируют экспертную группу специалистов внедрения гражданских беспилотных технологий. В нее войдут представители различных сфер отечественной экономики: агропромышленного комплекса, нефтегазодобычи, транспортировки углеводородов, электроэнергетики, строительства, лесной промышленности. Обучением экспертов займется компания «Аэромакс». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Курс «Эксперт интеграции беспилотных технологий для повышения эффективности производственной деятельности» специалисты «Аэромакс» разработали в рамках реализации задачи национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по развитию кадрового потенциала. Программа включает в себя теоретические основы внедрения новых технологий, а также прикладной раздел разработки конкретных решений для совершенствования производственных процессов.

Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную
Маркет

«Обучение специалистов-аналитиков по интеграции беспилотных технологий необходимо для того, чтобы на каждом отечественном производстве формировалось экспертное понимание перспектив развития благодаря внедрению инновационных решений. Компании в итоге получат более взвешенные и просчитанные проекты, представители гражданской беспилотной авиации – расширение и конкретизацию спроса, а российская экономика – мультипликативный эффект развития», – сказала генеральный директор «Аэромакс» Алиса Сазанова.

В ближайшее время специалисты «Аэромакс» планируют провести обучающую сессию для представителей предприятий АПК. До конца года специальный курс пройдут работники ТЭК, сферы строительства, лесной промышленности. «Аэромакс» также планирует создать специализированную платформу, на которой эксперты будут аккумулировать позитивный опыт внедрения беспилотных решений, а также обмениваться опытом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки»

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024