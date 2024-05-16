«Аэромакс» поддержит формирование в России экспертной группы для внедрения гражданских беспилотных технологий

В 2024 г. в России сформируют экспертную группу специалистов внедрения гражданских беспилотных технологий. В нее войдут представители различных сфер отечественной экономики: агропромышленного комплекса, нефтегазодобычи, транспортировки углеводородов, электроэнергетики, строительства, лесной промышленности. Обучением экспертов займется компания «Аэромакс». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Курс «Эксперт интеграции беспилотных технологий для повышения эффективности производственной деятельности» специалисты «Аэромакс» разработали в рамках реализации задачи национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по развитию кадрового потенциала. Программа включает в себя теоретические основы внедрения новых технологий, а также прикладной раздел разработки конкретных решений для совершенствования производственных процессов.

«Обучение специалистов-аналитиков по интеграции беспилотных технологий необходимо для того, чтобы на каждом отечественном производстве формировалось экспертное понимание перспектив развития благодаря внедрению инновационных решений. Компании в итоге получат более взвешенные и просчитанные проекты, представители гражданской беспилотной авиации – расширение и конкретизацию спроса, а российская экономика – мультипликативный эффект развития», – сказала генеральный директор «Аэромакс» Алиса Сазанова.

В ближайшее время специалисты «Аэромакс» планируют провести обучающую сессию для представителей предприятий АПК. До конца года специальный курс пройдут работники ТЭК, сферы строительства, лесной промышленности. «Аэромакс» также планирует создать специализированную платформу, на которой эксперты будут аккумулировать позитивный опыт внедрения беспилотных решений, а также обмениваться опытом.