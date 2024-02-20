«ОКБ Сухого» провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета

Специалисты «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») протестировали прототип тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. В ходе испытаний на комплексном летном стенде из отечественных комплектующих тестировались алгоритмы управления и работа систем взлета, зависания и посадки. Об этом CNews сообщили представители ОАК.

Специалисты «ОКБ Сухого» ведут работы по созданию принципиально новой беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования (БТС-ВАБ) в инициативном порядке. Новый беспилотник гражданского назначения не требует специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Он позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач − доставлять грузы самого различного назначения в труднодоступные населенные пункты, где плохо развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.

«Наше беспилотное воздушное судно совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Гибридная силовая установка включает электрическую подъемную силовую установку и поршневой маршевый двигатель. Вертикальные взлет и посадка выполняются за счет подъемных двигателей, размещенных на крыльевых балках. После взлета в работу вступает бензиновый двигатель. Крыло повышает топливную эффективность, а благодаря возможности вертикального взлета не требуется постройка дорогостоящей аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочных полос», − сказал руководитель проекта БТС-ВАБ «ОКБ Сухого» «Объединенной авиастроительной корпорации» Евгений Рубцов.

Взлет, полет по маршруту и посадка выполняются полностью в автоматическом режиме, без непосредственного участия оператора. Однако в случае экстренной ситуации оператор имеет возможность изменить маршрут. Новая беспилотная транспортная система создается для полетов в радиусе 500 км от точки постоянного базирования и будет способна перевозить до 300 кг.

Успешные летные испытания системы управления вертикальным взлетом позволяют продолжить работу над проектом и обеспечить возможность функционирования принципиально новой транспортно-логистической системы.

В настоящий момент проект БТС-ВАБ находится на этапе испытаний ключевых технологий и базовых технических решений. В дальнейшем, после завершения отработки алгоритмов вертикального взлета и посадки на комплексном летном стенде, планируется разворачивание работ по разработке и организации промышленного производства.

Проект ориентирован на государственные и частные структуры на рынке транспортных услуг. Беспилотник сможет выполнять логистические, исследовательские и другие задачи любой сложности в различных регионах России, включая наиболее труднодоступные места.

***

«Объединенная авиастроительная корпорация» создана в 2006 г. с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники. Генеральный директор ПАО «ОАК» - вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.