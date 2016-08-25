Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК Конструкторское бюро Российская авиастроительная корпорация Иркутское авиационное производственное объединение Иркутский авиационный завод
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курбатов Владимир 29 23
|Мусич Роман 23 23
|Демидов Сергей 76 22
|Нуйкин Андрей 37 22
|Палей Лев 42 22
|Горбатько Александр 99 22
|Демченко Олег 24 21
|Контемиров Юрий 32 21
|Сычев Артем 55 19
|Лысенко Юрий 31 19
|Дилбарян Павел 21 18
|Путин Сергей 45 17
|Калинкин Алексей 16 16
|Борисов Илья 26 16
|Цыганов Вячеслав 63 16
|Гущин Александр 15 15
|Трояновский Владимир 51 15
|Остапенко Григорий 27 15
|Суровец Дмитрий 44 15
|Чулков Олег 11 11
|Соколов Алексей 130 10
|Варназов Лев 10 9
|Мельников Максим 24 8
|Севостьянов Александр 10 8
|Воробьев Артем 21 8
|Корзун Александр 7 7
|Бенгин Владимир 23 7
|Скородумов Анатолий 65 7
|Ерин Андрей 17 7
|Луганцев Александр 17 7
|Гадарь Дмитрий 18 7
|Чемериский Максим 6 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Шевченко Александр 10 6
|Яковлев Сергей 38 6
|Маслов Олег 12 6
|Мешков Александр 6 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Федоров Алексей 67 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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