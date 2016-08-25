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Ростех ОАК Иркут Корпорация НПК Конструкторское бюро Российская авиастроительная корпорация Иркутское авиационное производственное объединение Иркутский авиационный завод

Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод


25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут»
14.06.2016 «Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку ИБ-инфраструктуры корпорации «Иркут»
29.03.2016 Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock
02.04.2013 «Корус Консалтинг» модернизировал систему бюджетного управления для корпорации «Иркут»
14.09.2012 МТС организовала конвергентную сеть связи для корпорации «Иркут»
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
26.01.2011 «Инфосистемы Джет» модернизируют ИТ-инфраструктуру корпорации «Иркут»
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN
01.07.2010 "Иркут" признан авиаэкспортёром минувшего года
07.06.2010 Госзаказы на разработку и сертификацию МС-21 получит только "Иркут"
27.05.2010 "Иркут" наращивает мощь инженерного центра имени Яковлева
26.03.2010 "Иркут" заимствует средства на фондовом рынке
08.02.2010 Олег Демченко стал председателем совета директоров ЗАО "Авиастар-СП"
23.12.2009 Корпорация "Иркут" стала лауреатом национальной премии "Золотая идея"
04.12.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшей компанией ВПК РФ
03.11.2009 «Инталев» автоматизировал управление заказом в сетевой компании «Иркут»
30.10.2009 Сотрудники "Корпорации "Иркут" отмечены государственными наградами
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"
01.07.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшим российским экспортером 2008 года
22.06.2009 "Иркут": итоги 2008 года по МСФО
01.06.2009 БПЛА "Иркут-10"
28.05.2009 "ОАК" и "Иркут": официальное заявление
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники
29.04.2009 Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009"
09.04.2009 Корпорация "Иркут" осуществила погашение кредитных нот на сумму $125 млн.
19.02.2009 "Иркут" проводит мероприятия по повышению эффективности производства
19.02.2009 "Иркут": налоги на порядок больше прибыли
12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21
27.01.2009 Корпорация "Иркут" представила БПЛА для мониторинга объектов транспортировки газа
05.12.2008 СУ-30МКИ признан лучшим в мире
03.12.2008 Корпорация "Иркут" признана лидером ВПК
12.11.2008 Корпорация "Иркут" будет сотрудничать с компанией Hellenic Aerospace Industry
10.10.2008 Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу
05.09.2008 «Инталев: Корпоративный менеджмент» внедрят в «Сетевой компании «Иркут»
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии
05.06.2008 "Иркут" подписывает пакет документов по конвертации самолетов А320/А321
27.05.2008 Корпорация "Иркут" получила международный сертификат системы менеджмента качества
25.01.2008 Новые российские БПЛА будут представлены в Москве
01.11.2007 Годовой отчет корпорации "Иркут" признан шедевром

Публикаций - 149, упоминаний - 392

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9373 13
GMCS 346 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 687 9
Oracle Corporation 6287 8
Infor 230 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4127 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1770 5
6957 4
Инталев - Intalev 275 4
1С-ИжТиСи 6277 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 203 3
Leta Group 279 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1343 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 10 3
Navitel - Навител Навигатор 295 3
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 16 3
SAP SE 4859 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10021 3
Microsoft Corporation 23430 3
Восход ФГБУ НИИ 598 3
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 269 2
Directum - Директум 899 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 2
Галактика - Корпорация 1412 2
Компьюлинк ГК - Compulink 418 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 2
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution 443 2
Ланит холдинг 42 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT 367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8013 2
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 24 2
Корус Консалтинг ГК 1065 2
HTC Corporation 1490 2
Siemens AG - Siemens Group 2539 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 90 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2744 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 531 2
Самолёт ГК 1653 45
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 179 26
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 24
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 865 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1166 23
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 213 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 319 22
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 50 19
Росводоканал 73 17
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 16
Airbus Group - Airbus Industries 221 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 62 15
НСПК - Национальная система платежных карт 607 15
Лукойл Информ 109 11
Airbus Defence and Space - EADS 171 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 10
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 10
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 10
ГПБ - Газпромбанк 931 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 19 9
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 60 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2351 9
Bayer AG - Байер 77 8
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 8
ФосАгро 84 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 26 7
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 7
Ростех - Вертолеты России 156 7
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 10 7
Boeing 987 7
Takeda Pharmaceutical - Такеда 22 6
НС-Банк 6 6
Алеф-Банк 15 6
Segezha Group - Сегежа Групп 104 5
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 20 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 23 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 5
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17846 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1378 22
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3651 21
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 39 20
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1587 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 684 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1620 13
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Президент Российской Федерации 3682 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8991 8
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 305 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2491 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 33 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 17 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2427 5
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 44 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10335 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1635 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2673 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 2
Ростех - Рособоронэкспорт 108 2
Таможня - Таможенная служба 1024 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2353 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 541 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2816 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3049 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1532 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
Авиалесоохрана ФБУ 13 1
Киевский метрополитен 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 856 1
АРБ - Ассоциация российских банков 198 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1357 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52847 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19538 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38548 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16988 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5421 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25798 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11592 20
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2717 18
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10858 17
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24937 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7752 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8014 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8688 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11600 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2278 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13552 13
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8984 12
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11296 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5027 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78935 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12873 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11024 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 101 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5109 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 44 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4030 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10042 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7965 8
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 594 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9442 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17257 8
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1358 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3189 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2387 7
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1463 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25530 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9977 6
DevSecOps - Development Security Operations 85 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5201 5
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 40 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 51 36
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 19
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 122 14
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 121 13
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 21 12
Infor ERP LN 187 11
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 122 8
Kaspersky OS 70 5
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 209 5
Технология здоровья - Медкарта 24 6 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6478 4
Oracle Hyperion 224 4
LG 75SM99 7914 3
Infor Baan ERP 8 3
МиГ - серия фронтовых истребителей 101 3
Oracle Hyperion Planning 118 3
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 3
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 3
Navitel R - серия видеорегистраторов 9 3
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 62 3
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 30 3
МТС Cloud - CloudMTS 205 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force FCA - Future Cargo Aircraft 4 2
БОСС Кадровик HRMS 225 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 72 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4349 2
Инталев Корпоративный менеджмент 46 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 2
Siemens Teamcenter 53 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1968 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 60 2
DeviceLock DLP 82 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1273 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 658 1
Microsoft Windows 2000 12638 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero 421 БЛА 6 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 347 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 17 1
Курбатов Владимир 29 23
Мусич Роман 23 23
Демидов Сергей 76 22
Нуйкин Андрей 37 22
Палей Лев 42 22
Горбатько Александр 99 22
Демченко Олег 24 21
Контемиров Юрий 32 21
Сычев Артем 55 19
Лысенко Юрий 31 19
Дилбарян Павел 21 18
Путин Сергей 45 17
Калинкин Алексей 16 16
Борисов Илья 26 16
Цыганов Вячеслав 63 16
Гущин Александр 15 15
Трояновский Владимир 51 15
Остапенко Григорий 27 15
Суровец Дмитрий 44 15
Чулков Олег 11 11
Соколов Алексей 130 10
Варназов Лев 10 9
Мельников Максим 24 8
Севостьянов Александр 10 8
Воробьев Артем 21 8
Корзун Александр 7 7
Бенгин Владимир 23 7
Скородумов Анатолий 65 7
Ерин Андрей 17 7
Луганцев Александр 17 7
Гадарь Дмитрий 18 7
Чемериский Максим 6 6
Лобанов Михаил 9 6
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 10 6
Яковлев Сергей 38 6
Маслов Олег 12 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Федоров Алексей 67 5
Россия - РФ - Российская федерация 122057 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39141 37
Россия - СФО - Иркутская область 915 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13106 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50041 14
Индия - Республика 5056 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14877 11
Малайзия 790 11
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 777 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 205 9
Франция - Французская Республика 7074 7
Европа 21266 6
Германия - Федеративная Республика 11890 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12791 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2608 3
Сингапур - Республика 1620 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14998 3
Италия - Итальянская Республика 4217 3
Арктика - Арктический регион 480 3
Украина 7234 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 85 3
Нидерланды 3296 3
Германия - Гамбург 169 3
Германия - Саксония - Дрезден 98 3
Франция - Тулуза 65 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1550 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1276 2
Израиль 2602 2
Бельгия - Королевство 857 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6245 2
Россия - СФО - Новосибирск 3683 2
Германия - Берлин 697 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 183 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 544 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1134 2
Казахстан - Республика 4817 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2293 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 412 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3791 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41612 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23722 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41441 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7487 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4602 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14955 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4869 11
Экспорт - Экспортные операции 2705 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3177 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5197 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3106 9
Бизнес-акселератор 351 9
Человеческий фактор - Human factor 1551 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5991 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 191 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4109 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 111 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4233 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4998 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13875 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1470 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 697 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6456 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 850 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3053 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9902 5
Реструктуризация - Restructuring 1880 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1286 5
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9373 5
Кредитование - Сrediting 4992 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6834 4
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3424 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2153 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1155 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19822 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 266 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2674 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4718 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 86 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10992 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Военно-промышленный курьер 86 4
TAdviser - Центр выбора технологий 291 3
РИА Новости 802 2
Flight International 64 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
91Mobiles 1688 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7420 29
Gartner - Гартнер 3470 12
500 Startups 14270 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 6
CNews Инновация года - награда 70 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2066 4
Fortune Global 100 139 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 525 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24936 15
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 27 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 120 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 55 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 239 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 84 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1715 24
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11564 3
CNews FORUM Кейсы 95 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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