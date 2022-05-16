Минцифры объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний

Минцифры России объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний. Программа реализуется в рамках исполнения указа Президента России о поддержке отрасли информационных технологий от 2 марта 2022 г. №83.

Отобранные банки будут предоставлять льготные кредиты системообразующим ИТ-компаниям по ставке не превышающей 11% годовых. В настоящий момент в перечне системообразующих находится 46 ИТ-компаний. Для отдельной организации доступный лимит заёмных средств составляет 10 млрд руб., для группы компаний — 30 млрд руб. Льготный кредит можно оформить до конца 2022 г. на срок до 12 месяцев.

«В постановлении Правительства зафиксирована предельная ставка в 11% годовых, но с учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ, конкуренции ведущих банков за участие в программе и качества заемщиков из числа системообразующих ИТ-организаций мы ожидаем, что эффективная ставка для заемщика будет существенно ниже, в районе 8% годовых. Разницу между рыночной ставкой и льготной Минцифры компенсирует банкам из бюджетных средств, на эти цели из резервного фонда Правительства выделено 3 млрд руб. Это позволит, по предварительной оценке, в 2022 г. выдать более 70 млрд руб. кредитов», — отметил глава Минцифры Максут Шадаев.