Разделы

Импортонезависимость Техника
|

«Росэлектроника» выпустила опытную партию IP-видеокамер

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил сборочное производство линейки IP-видеокамер, которые позволяют исключить несанкционированный доступ к информационным системам видеонаблюдения. Оборудование будет интегрировано в цифровую платформу и использовано для обеспечения комплексной безопасности предприятий корпорации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Производство IP-видеокамер запущено на производственных линиях НПП «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Первая партия устройств будет установлена на территории самого предприятия. В дальнейшем планируется освоить выпуск цилиндрических и купольных изделий с фиксированным или вариофокальным моторизированным объективом.

Камеры обладают современным светочувствительным сенсором, высокопроизводительными датчиками, мощным оптическим зумом, ИК-подсветкой на расстояние от 35 до 60 м и имеют вандалозащищенный корпус. Устройства могут оснащаться объективами трех типов – с фокусным расстоянием от 13,5 до 50 мм. Фокусное расстояние влияет на угол зрения, масштаб и передачу перспективы в кадре – чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол зрения объектива.

«Аппаратные характеристики видеокамер “Сигнала” соответствуют лидерам отрасли. Съемка может производиться как широким обзором, так и с большой детализацией. Оборудование защищено от пыли и влаги, а специальное покрытие позволяет устройству работать даже на объектах химической промышленности и в местах повышенной влажности», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

***

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех»: в России серьезный дефицит ИТ-кадров. Требуются специалисты по десяткам направлений

В Huawei объявлен «режим выживания». Многие направления бизнеса пущены под нож

Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены

Xiaomi начинает выпуск супердешевых смартфонов на чистом Android под совершенно новым брендом

Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще