«Росэлектроника» выпустила опытную партию IP-видеокамер

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил сборочное производство линейки IP-видеокамер, которые позволяют исключить несанкционированный доступ к информационным системам видеонаблюдения. Оборудование будет интегрировано в цифровую платформу и использовано для обеспечения комплексной безопасности предприятий корпорации. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Производство IP-видеокамер запущено на производственных линиях НПП «Сигнал» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Первая партия устройств будет установлена на территории самого предприятия. В дальнейшем планируется освоить выпуск цилиндрических и купольных изделий с фиксированным или вариофокальным моторизированным объективом.

Камеры обладают современным светочувствительным сенсором, высокопроизводительными датчиками, мощным оптическим зумом, ИК-подсветкой на расстояние от 35 до 60 м и имеют вандалозащищенный корпус. Устройства могут оснащаться объективами трех типов – с фокусным расстоянием от 13,5 до 50 мм. Фокусное расстояние влияет на угол зрения, масштаб и передачу перспективы в кадре – чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол зрения объектива.

«Аппаратные характеристики видеокамер “Сигнала” соответствуют лидерам отрасли. Съемка может производиться как широким обзором, так и с большой детализацией. Оборудование защищено от пыли и влаги, а специальное покрытие позволяет устройству работать даже на объектах химической промышленности и в местах повышенной влажности», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.