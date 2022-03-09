«Ростех» совместно с «Каскадом» и МТУСИ создают отечественные защищенные криптопроцессоры

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и компания «Каскад» совместно разрабатывают линейку защищенных криптопроцессоров для интернета вещей. Отдельные чипы для шифрования информации позволят обезопасить данные и защитить устройства от несанкционированного проникновения. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Криптопроцессор – это отдельная система на кристалле, «компьютер в компьютере». Он преобразует данные таким способом, что они могут быть расшифрованы только на исходном компьютере, под управлением того же программного обеспечения, которое применялось первоначально. Таким образом, обеспечивается максимальный уровень безопасности и невозможность несанкционированного доступа к информации извне. Наличие криптопроцессора устраняет необходимость дополнительного использования физических средств защиты системы.

Криптографическая защита информации является необходимостью при внедрении систем интернета вещей в различных отраслях. Она блокирует злоумышленникам доступ к сетям IoT, защищает критические данные от перехвата и исключает несанкционированное воздействие на технологические процессы.

Криптопроцессоры используются в производстве интеллектуальных сенсоров для нефтедобывающей, горнодобывающей и других видов промышленности. Также изделия могут применяться в датчиках управления двигателями автомобилей или самолетов, для создания оборудования критической инфраструктуры.

«Эксперты и специалисты трех организаций аккумулируют компетенции с целью разработки линейки производительных и энергоэффективных криптопроцессоров. С помощью этого оборудования будут выполняться функции защиты информации в сенсорах для организации защищенного канала до ядра сети. Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

В рамках проекта инженеры МТУСИ разрабатывают программное обеспечение и обеспечивают интеграцию криптоалгоритмов, концерн «Автоматика» сертифицирует семейство криптопроцессоров, проводит тематические исследования, осуществляет продвижение и продажу изделий, ООО «Каскад» разрабатывает топологии криптопроцессоров, тестирует продукцию и проводит финальную настройку.

Ирина Мишина, Ricoh: Роботизация — это все-таки замена труда человека, а автоматизация помогает ему делать свою работу Бизнес

Разработка линейки чипов сопровождается экспертами в области информационной безопасности. В ходе совместной деятельности специалисты учитывают и исправляют недостатки уже существующих на рынке криптопроцессоров, что позволяет максимально расширить потенциальный рынок применения разрабатываемых чипов.

***

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании – устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.