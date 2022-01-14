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Смоленский завод радиодеталей возглавил Георгий Лужецкий

Временным генеральным директором Смоленского завода радиодеталей (СЗР) концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал Георгий Лужецкий, ранее занимавший должность заместителя генерального директора предприятия. На этом посту он сменил Анатолия Шепелева. Заслуга прежнего руководства – сохранение рабочих мест и объемов производства на предприятии в сложной экономической обстановке.

Смоленский завод радиодеталей выпускает коммутационные и установочные изделия для военно-промышленного комплекса и предприятий народного хозяйства России и стран СНГ. За последние годы клиентами завода стали более 5 тыс. организаций. Объем производства предприятия составляет десятки миллионов изделий в год. При этом Смоленский завод радиодеталей в настоящее время разрабатывает новые серии коммутационных изделий для военной и гражданской техники нового поколения.

«Перед новым руководством сейчас стоит задача по развитию производства в соответствии с современными требованиями. Важно сохранить то, что уже создано, и в полной мере использовать потенциал завода для его развития. Уверен, что Георгий Эдуардович справиться с поставленными задачами, он проработал на предприятии почти 20 лет и знаком со спецификой его деятельности», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Георгий Лужецкий родился 21 марта 1958 г. в Кронштадте (Ленинградская область), окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи им. М.И. Калинина в 1980 г. и Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации – в 1995 г. С 1975 по 2003 гг. Лужецкий проходил службу в рядах Вооруженных сил. С 1 августа 2003 г. он занимал должность директора по экономике и развитию Смоленского завода радиодеталей.

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