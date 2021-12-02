Концерн «Автоматика» завершил испытания новых ружей для подводной охоты

ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» успешно завершило квалификационные испытания новой линейки ружей для подводной охоты серии «МАКОz».

Преимуществами новых ружей являются усовершенствованная конструкция и эргономика, обеспечивающие повышенную надежность при эксплуатации в различных условиях, в том числе во время зимней охоты.

Каждое ружье имеет износостойкий полированный ствол из нержавеющей стали, в нем предусмотрена классическая привязка гарпуна за скользящую втулку и фиксация гарпуна в ружье за поршень. Также предусмотрена большая спусковая скоба, которая позволяет охотиться в плотных зимних перчатках. Ружье обеспечивает безопасность стрелка и имеет мягкий однообразный спуск даже при сильном натяжении гарпун-линя.

Обтекаемый надульник с горизонтальными крылышками дополнительно обеспечивает уменьшение подброса ружья при выстреле.

Эргономика рукоятки рассчитана на интуитивное прицеливание и стрельбу «навскидку», в том числе из неудобных и неустойчивых положений. Закаленный гарпун также выполнен из нержавеющей стали и не уступает по упругости лучшим импортным аналогам.

«Концерн «Автоматика» и его дочерние общества применяют многолетний опыт создания высокотехнологичных изделий в интересах государства для разработки уникальных продуктов для широкого круга потребителей. Так, ружье ПО «Электроприбор» превосходит большинство аналогов по своим техническим характеристикам, имеет современным дизайн, обладает мощным боем и высокой точностью», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.