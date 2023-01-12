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«Росэлектроника» разработала новые антенные системы для водного и железнодорожного транспорта

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» расширил линейку антенных систем спутниковой связи, предназначенных для различных видов транспорта. Разработаны две новые модификации оборудования – для малых речных и морских судов, а также компактная версия для автомобильного и железнодорожного транспорта. В 2023 г. будет проведена подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий.

Новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники; получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видеоконференцсвязи, IP-телефонии, мониторинговой информации.

В составе «Росэлектроники» разработкой нового оборудования занимается концерн «Автоматика».

«Разработка данных изделий ведется в рамках постановления Правительства РФ №109 по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов с конца 2021 г. Мы уже имеем шесть устройств для установки на различные виды транспорта, включая автомобили, железнодорожные составы, вертолеты, самолеты малой и среднемагистральной авиации, морские и речные суда. К настоящему времени наше предприятие продолжит испытания антенных систем в составе мультимедийных комплексов на специально изготовленном опорно-поворотном стенде, который позволит сымитировать работу изделия в движении на земле, в воздухе и на водной поверхности», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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Оборудование также способно обеспечивать трансляции в прямом эфире различных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований. Так, в августе 2022 г. мультимедийный комплекс, разработанный в холдинге, использовался при проведении телетрансляции соревнований по танковому биатлону с полигона «Алабино». Новая морская антенная система может применяться в малогабаритной репортажной радиостанции для съемки парусных регат.

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