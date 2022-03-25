Виртуализация рабочих мест с VeiL Connect и VeiL VDI будет работать на базе «Ред ОС»

В результате тестирования подтверждена совместимость разработанных АО «НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» продуктов: платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI и клиентского программного обеспечения для установки на рабочие столы персональных компьютеров VeiL Connect с российской операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

VeiL Connect позволяет подключаться к виртуальным рабочим столам с помощью сети Интернет, производить плавный переход на инфраструктуру VDI, благодаря одновременному использованию имеющегося ПК и нового виртуального рабочего стола.

Платформа виртуализации рабочих столов Veil VDI позволяет создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на привычных персональных компьютерах. Благодаря решению VeiL VDI ИТ-отдел организации получает возможность администрировать, мониторить и обеспечивать информационную защиту ресурсов рабочих столов, используемых конечными пользователями, с необходимой для бизнес-процессов скоростью и гибкостью.

Все ПО изделий внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 347 и № 805).

«Мы уделяем особое внимание успешной работе наших решений c продуктами ведущих российских производителей. Совместимость наших продуктов с “Ред ОС” позволит нашим заказчикам эффективно решать задачи по переходу с операционных систем семейства Windows и платформ виртуализации иностранного производства на отечественные решения», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

«Ред ОС» – российские операционные системы семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющие универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

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«Виртуализация рабочих мест имеет множество достоинств: позволяет экономить на обслуживании, обеспечивает бесперебойную работу, репликацию данных и их восстановление после сбоев. Благодаря всем этим достоинствам она стала настоящим трендом и внедряется все большим количеством заказчиков. Совместное решение НИИ “Масштаб” и “Ред софт” позволит заказчикам не только быть в «технологическом тренде», оптимизируя свои расходы, но и соблюдать требования импортозамещения», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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НИИ «Масштаб» (входит в состав АО «Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») ведет деятельность в сфере информационных технологий, разработки телекоммуникационных систем обеспечения комплексной безопасности. Заказчиками предприятия являются крупные государственные структуры, корпорации, органы власти. НИИ «Масштаб» оказывает услуги по контрактной разработке программного обеспечения, разработке политик безопасности, проектированию сетевых решений, экспертизе сетевых проектов, разработке комплексных сетевых решений.