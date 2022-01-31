Система цифровизации производства «Платон» получила свидетельство о госрегистрации

В январе 2022 г. АО «ПО «Электроприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» получило свидетельство о государственной регистрации уникальной системы цифровизации производства «Платон». Разработанная на предприятии система представляет собой эксклюзивную инновационно-информационную среду взаимодействия людей, станков и устройств для максимально эффективного решения задач промышленности на конкретном предприятии. Об этом CNews сообщили представители концерна «Автоматика».

«Уникальность цифровых решений заключается в том, что на «Электроприборе» реализовали функционал разных классов информационных систем: PDM, ERP, MES, MDC и других. В системе “Платон” данные снимаются со стоек станков в автоматическом режиме с регулируемым интервалом, а также берутся из LOG-файла, который создает каждый станок с ЧПУ. Оперативность обновления информации позволяет рассчитывать эффективность загрузки оборудования, регулировать бесперебойность рабочего потока. С внедрением “Платона” производительность труда технолога на заводе выросла в три раза – со 176 до 704 новых техпроцессов за год, а производство печатных плат – в два раза. Эти данные свидетельствуют о том, что цифровая трансформация ведет к повышению прибыли предприятия», – сказал генеральный директор завода Алексей Трошин.

Создание системы «Платон» началось в 2008 г. под руководством Евгения Симакина, заместителя генерального директора по экономике АО «ПО «Электроприбор», и Ирины Балахоновой, советника генерального директора АО «ПО «Электроприбор» по цифровизации и развитию производственных систем. Система масштабна по своим функциональным характеристикам, так как обеспечивает: киберфизическую совместимость (способность станков, устройств и людей взаимодействовать друг с другом посредством концепции «интернет вещей»); наличие цифровых двойников изделий, деталей или сборочных единиц, станков, инструмента в единой киберфизической системе; поддержку в принятии решений с использованием экспертных систем и делегирование ряда управленческих решений системе «Платон».

«Будущее за делегированием части решений на производстве искусственному интеллекту. Без этого невозможно достичь конкурентных преимуществ, своевременного выполнения обязательств и прозрачности системы управления. Автоматизированную систему удалось эффективно внедрить, потому что для этого уже был задел, и на предприятии работала команда высококвалифицированных специалистов. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что пилотный проект оправдал все возложенные надежды. Мы готовы делиться опытом с коллегами и масштабировать его», – сказал генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

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При этом цифровая трансформация производства не означает замену людей на роботов. Происходит автоматизация рутинной работы, которая у персонала может занимать более 80% рабочего времени, и ликвидация деятельности, не приносящей прибавочной стоимости. У людей высвобождается время на выполнение творческих задач, связанных с разработкой и внедрением в производство новой продукции и решением управленческих задач.