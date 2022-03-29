Власти требуют от сотовых операторов запретить безлимитные тарифы на интернет

Минцифры рекомендовало операторам ограничить трафик абонентов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обратилось к операторам связи с рекомендацией обеспечить равномерную нагрузку на сети связи в целях обеспечения качества связи.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей, - говорится в письме министерства. - Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг».

В Минцифре добавили, что такое решение принято во исполнение указа Президента Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». В числе прочего указ обязывал обеспечивать бесперебойность функционирования объектов промышленности и связи.

Отказ от безлимитного мобильного интернета

В одном из положений письма Минцифры речь идет о рекомендации исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы.

Минцифры рекомендовало сотовым операторам отказаться от безлимитных тарифов и ограничить размеры пакетов трафика

Также рекомендуется сбалансировать объемы потребляемого трафика мобильными абонентами в рамках тарифных планов и предусмотрев разумное сокращение таких объемов.

Позиция сотовых операторов

Опрошенные CNews представители сотовых операторов поддержали данное предложение. «В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационого и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной», - заявил директор по связям с госорганами «Мегафона» Владимир Месропян.

«В текущих условиях – это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности сети даже при резком росте потребления мобильного интернет», - добавили представители оператора «Мобильные телесистемы» (МТС).

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Со своей стороны, в компании «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) сообщили, что оператор никогда не злоупотреблял безлимитными тарифами. «Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть Мы рады, что регулятор разделяет этот подход». В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») от комментариев отказались.

Другие антикризисные меры в телекоммуникационной отрасли

Чуть ранее Минцифры сделало еще одно послабление для сотовых операторов: им разрешили в 2022 г. не выполнять требования по покрытию сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE.

В 2021 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о том, что к 8 сентября 2022 г. четыре федеральных сотовых оператора («Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Т2 Мобайл») должны обеспечить покрытие сетями LTE 90% российских населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс человек и 70% протяженности автомобильных дорог федерального значения. Теперь ГКРЧ скорректировала данное решение.

Среди антикризисных мер, которые выдвинули в Минцифры, значатся: отсрочка на год исполнение требований так называемого Закона Яровой в части ежегодного увеличения на 15% емкостей для хранения трафика передачи данных абонентов и обязанности хранить видеотрафика пользователей; возможность индексации тарифов пропорционально услугам связи; введение моратория на демонтаж объектов связи по требованию Роспотребнадзора. По утверждению Минцифры, кроме последней, все остальные инициативы были одобрены Правительством.

Санкции и проблемы отрасли связи

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о возможных перебоях в сетях сотовой связи. Это вызвано с дефицитом оборудования и износом имеющихся у операторов мощностей. Причиной такой ситуации стало падение курса рубля и приостановка поставок в России продукции крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson.