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CorpSoft24 перенес в облако документооборот ИТ-стартапа «Эйлер»

Специалисты CorpSoft24 перенесли в облако юридически значимый документооборот компании «Эйлер». Теперь заказчик сможет соблюсти все требования законодательства к обработке и защите персональных данных, а также будет обеспечена отказоустойчивая работа платформы.

Компания «Эйлер» занимается как аутсорс-разработкой сложных и высоконагруженных программных платформ, так и созданием собственных продуктов.

«Мы с партнерами работаем в области онлайн-бронирования апартаментов c физическими и юридическими лицами. Происходит постоянный обмен данными пользователей. Поэтому нам необходимо соблюдать все требования законодательства РФ в области хранения и обработки персональных данных. Чтобы учесть все нюансы таких требований, мы приняли решение разместить программный продукт на специализированных серверах в облаке, где все условия для этого уже созданы», - рассказал Сергей Чигодайкин, генеральный директор «Эйлер».

За месяц активной разработки было развернуто облачное решение, благодаря которому «Эйлер» автоматизирует подписание юридически значимых договоров и оферт между сторонами. Кроме того, облако CorpSoft24 обеспечит отказоустойчивость, выдерживая высокие нагрузки.

В основе проекта лежит высоконагруженная система, которая соответствует всем требованиям для интеграции с платформой «Эйлер». Сейчас решение находится на стадии MVP и готовится к запуску в промышленную эксплуатацию.

«Мы получили гибкую систему, готовую к развитию и масштабированию. Ожидаем, что после автоматизации бизнес-процессов конечные пользователи смогут экономить до 25% времени», — отметил Сергей Чигодайкин.

В планах по развитию проекта рассматривается интеграция с другими системами партнеров «Эйлер».

«Иногда новые сервисы за месяцы превращаются в платформы на сотни тысяч и миллионы пользователей. Именно облачные технологии помогают им быстро масштабироваться и справляться с пиковыми нагрузками. Поэтому для бизнеса крайне важно создание подобных отказоустойчивых платформ», — рассказал Демьян Раменский, руководитель направления Хостинг ИСПДн компании CorpSoft24.

Владимир Бахур

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