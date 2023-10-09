Облака для надежности бизнеса: CorpSoft24 поделится экспертизой на CNews Forum 2023

Руководитель направления «Информационная безопасность» компании CorpSoft24 Демьян Раменский даст рекомендации по усилению защиты бизнеса от киберугроз с помощью комплексного подхода к облачным технологиям.

CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов 1С, услуги по информационной безопасности в одном окне.

Сегодня об информационной безопасности задумывается каждая компания – от корпорации до стартапа. Все понимают, насколько серьезный ущерб может нанести успешная DDoS-атака, заражение ИТ-инфраструктуры вредоносной программой, утечка данных. Государство принимает значительные меры по регулированию рынка ИБ, но достижение технологической независимости в этой области затрудняется из-за ряда фундаментальных проблем, таких, как бюджетные ограничения и инерция бизнеса.

Демьян Раменский расскажет об экспертизе CorpSoft24 как аутсорсинговой компании в сфере ИБ, берущей на себя задачи внедрения и поддержки необходимых средств защиты.

Передача части функционала ИБ на аутсорс позволяет справиться с такими негативными факторами, как кадровый дефицит, отсутствие соответствующих бизнес-процессов, недостаток ресурсов на развертывание СЗИ внутри контура.

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Демьян Раменский представит наиболее востребованные облачные сервисы в портфеле CorpSoft24 – например, комплексную услугу по хостингу ИСПДн.

Поделится практикой аттестации информационных систем, развернутых в аттестованном дата-центре провайдера по требованиям к ГИС и ИСПДн и реализации специализированных проектов для медицинской отрасли.

Облачные технологии предоставляют множество возможностей для обеспечения безопасности как предприятий SMB, так и Enterprise. Для малого и среднего бизнеса облако и ИБ-аутсорсинг – эффективные инструменты оптимизации затрат, а крупные компании с помощью CorpSoft24 могут организовать более грамотный подход к управлению рисками и снижению санкционного давления.