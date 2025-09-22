Разделы

Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health

Разработчик комплексных ИТ-решений для автоматизации процессов охраны труда и корпоративного здоровья «Квазар» и оператор передачи данных в ЕГИСЗ «ЭлНетМед» завершили интеграцию цифровых платформ «ЭСМО» и N3.Health. Это обеспечит автоматическую передачу результатов предсменных и предрейсовых медицинских осмотров в государственные и региональные сегменты ЕГИСЗ в полном соответствии с требованиями законодательства. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Программно-аппаратные комплексы «ЭСМО» (Электронная Система Медицинских Осмотров) используются для автоматизации ежедневного мониторинга здоровья сотрудников промышленных предприятий. Система за одну минуту фиксирует и анализирует жизненно важные показатели, определяет признаки алкогольного и наркотического опьянения, формирует отчеты по ключевым параметрам, включая показатели здоровья и данные по отстранениям. Это помогает вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем сотрудников и принимать соответствующие меры.

На сегодняшний день комплексы «ЭСМО» используются более чем на 500 предприятиях в России и СНГ, охватывая широкий спектр отраслей: транспорт и логистику, энергетику, металлургию, горнорудную, нефтяную и атомную промышленность.

Интеграция с платформой N3.Health, обеспечивающей электронный обмен медицинскими документами между частными медицинскими учреждениями и ЕГИСЗ, расширяет функциональные возможности системы «ЭСМО». Теперь данные по итогам медосмотров напрямую передаются в подсистемы ЕГИСЗ, включая РЭМД. Это позволяет бизнесу минимизировать риск штрафных санкций, связанные с нарушением регуляторных требований, безопасно обмениваться данными о корпоративном здоровье с другими медучреждениями, а также и повышать уровень безопасности на производстве.

Виртуализация zVirt

«Интеграция с ЕГИСЗ через платформу N3.Health для нас критически важна для соответствия требованиям законодательства и обеспечения бесперебойной передачи данных о медосмотрах наших клиентов и партнеров. Мы выбрали платформу N3.Health, потому что она предлагает надежное и удобное решение для этой задачи. Мы видим большие перспективы в дальнейшем сотрудничестве и планируем расширять использование ″ЭСМО″ в связке с платформой N3.Health», — отметил Василий Филатов, заместитель генерального директора компании «Квазар».

«Мы уверены, что консолидация потенциала N3.Health и технологий ″ЭСМО″ станет важным шагом в развитии корпоративной медицины. Сегодня более 70% всех медицинских документов, передаваемых в ЕГИСЗ от частных медучреждений, уже проходят через нашу платформу. Усиление взаимодействия с лидирующими индустриальными решениями открывает новые горизонты безопасного обмена данными и формирует доверие к цифровым сервисам в здравоохранении», — сказала Дария Вольникова, руководитель отдела продаж компании «ЭлНетМед».

