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N3 Group Netrika Нетрика Медицина N3.ОДЛИ



17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 49 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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