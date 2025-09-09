Разделы

1С Первый Бит БИТ.УМЦ


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Салон красоты «Комильфо» перешел на единую ИТ-систему, снизив затраты на ИТ в 1,5 раза 1
21.03.2024 Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С» 1
23.08.2023 «Первый бит» за полгода перевел на МИС БИТ.УМЦ сеть медцентров «Доктор плюс» в Екатеринбурге 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

8719 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 873 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Доктор плюс 2 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 355 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22367 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6769 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2358 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 451 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1240 1
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 32 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2570 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11071 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 559 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 38 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 36 1
Microsoft Office 3885 1
Спарго Технологии - F3 TAIL - еФарма 11 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 1
Диркс Артем 4 1
Хазиев Раиль 1 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4181 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10434 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6214 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4340 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 241 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6216 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4655 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9373 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2664 1
