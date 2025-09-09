Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С Первый Бит БИТ.УМЦ
УПОМИНАНИЯ
1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8719 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 873 2
|К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
|Доктор плюс 2 1
|Диркс Артем 4 1
|Хазиев Раиль 1 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4181 1
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152858 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.