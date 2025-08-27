Разделы

«Первый Бит» выпустила Telegram-бот для медицины с поддержкой мессенджера Max

Компания «Первый Бит» представила новое решение для медицинских организаций – Telegram-бот «Личный кабинет пациента». Продукт автоматизирует взаимодействие пациентов и врачей с клиникой, снижает нагрузку на регистратуру и напрямую интегрируется с медицинскими информационными системами линейки «Бит.Медицина».

Решение состоит из двух модулей – для пациентов и для врачей. Пациенты могут записываться на приём, переносить и отменять визиты, контролировать оплаченные услуги, получать напоминания и сообщения в режиме 24/7. Врачи управляют своим расписанием прямо в смартфоне: просматривают данные о пациентах, принимают и отменяют записи, получают уведомления об изменениях.

Особенностью продукта стала поддержка интеграции с национальным мессенджером Max, который с сентября 2025 г. становится основным каналом деловой переписки в соответствии с законом №41-ФЗ. Max внесён в реестр отечественного ПО, хранит данные на российских серверах и обеспечивает защищенное взаимодействие с государственными сервисами.

По данным компании, внедрение решения позволяет клиникам обеспечить законный и безопасный канал связи с пациентами, сократить время обработки запросов и повысить уровень сервиса.

