В Екатеринбурге запустили голосовое заполнение медицинских протоколов

Искусственный интеллект теперь помогает проводить ультразвуковые исследования жителям Екатеринбурга и области. Такая возможность появилась у медицинского центра «Доктор плюс». Клиника первой среди всех частных медицинских организаций на Урале внедрила продукт Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера»). Сервис применяется в медицинских учреждениях уже в 62 регионах России, доступен для врачей разных специальностей: рентгенологов, кардиологов, хирургов.

Продукт позволяет обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации. При проведении исследования врач надиктовывает результаты исследования в специальный микрофон, а Voice2Med в режиме реального времени преобразует голос специалиста в текст и заполняет медицинские документы. Голосовой помощник «понимает» и корректно формулирует специфические медицинские термины, сокращения, аббревиатуры, в том числе на латыни.

«Врач одновременно проводит исследование и с помощью голосового помощника Voice2Med вносит все данные в карту пациента. Заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Это значит, врач может больше времени уделять обследованию пациентов и общению с ними, а клиника — увеличить количество принимаемых в день клиентов», – сказал Алексей Павин, директор медицинского центра «Доктор плюс».

«Благодаря высокому качеству распознавания речи и подключению тематических языковых моделей заполненный медицинский протокол требует минимума корректировок», – отметил Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

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«Voice2Med повышает качество медицинской документации, развивает документооборот, оказывается эффективнее систем с предустановленными шаблонами, способствует стандартизации медицинской лексики. Решение уже работает в 62 регионах России, доступно для врачей разных специальностей. Внедрение в Екатеринбурге демонстрирует, что решение актуально и для частных медицинских учреждений», – сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Технология голосового ввода успешно протестирована в московских поликлиниках и больницах: с 2019 г. Voice2Med применяется в отделениях лучевой диагностики, а с осени 2020 г. — в кабинетах УЗД. С помощью Voice2Med врачи-рентгенологи Москвы голосом заполнили почти 100 тыс. протоколов. Внедрение в работу современных технологических решений стало возможным благодаря созданной в Москве единой цифровой платформы здравоохранения. Она разработана столичным комплексом социального развития и городским Департаментом информационных технологий.