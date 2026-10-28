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i-Free Just AI Jay Knowledge Hub
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
i-Free и организации, системы, технологии, персоны:
|i-Free - Just AI 83 3
|i-Free - Just AI - Маинд Крафт - Mind Craft 3 1
|Yandex - Яндекс 9446 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
|OpenAI 635 1
|DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 270 1
|Фигура АйТи - Figura IT 5 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
|МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 12 1
|Виноградов Виталий 1 1
|Чернов Владимир 11 1
|Горыня Кирилл 25 1
|Петров Кирилл 36 1
|Власов Вячеслав 8 1
|Шульга Сергей 3 1
|Гербылев Игорь 4 1
|Обломский Глеб 7 1
|Чечеткин Дмитрий 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.