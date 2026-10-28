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i-Free Just AI Jay Knowledge Hub

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 Just AI запускает Jay Agents — универсальную ИИ-студию для создания агентов, приложений и автоматизации задач без кода 1
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем 1
26.03.2025 Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

i-Free и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free - Just AI 83 3
i-Free - Just AI - Маинд Крафт - Mind Craft 3 1
Yandex - Яндекс 9446 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
OpenAI 635 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 270 1
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Альфа-Банк 1997 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
Совкомбанк ПАО 323 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 4
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1647 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 865 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1614 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 1
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1200 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 269 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2146 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 862 1
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IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 1
Инди - independent 73 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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