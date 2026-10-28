Just AI запускает Jay Agents — универсальную ИИ-студию для создания агентов, приложений и автоматизации задач без кода

Продуктовая ИТ-компания Just AI сообщила о запуске Jay Agents — сервиса с одним чатом для решения всех рабочих задач, где из простого разговора с ассистентом можно получить сайт, автономного агента, приложение, отчет, исследование, дашборд, презентацию или карточку для маркетплейса. Инвестиции в разработку с учетом вложений в базовые технологии за последние два года составили более 400 млн руб.

«Сегодня такие продукты, как Claude Code, Codex и Perplexity, по сути производят революцию в IT. Мы хотели создать похожий продукт, но доступный в России и понятный пользователям без инженерного опыта, ориентированный на решение бизнес-задач как малых и средних компаний, так и сотрудников крупных корпораций. Продукт Jay Agents вобрал в себя весь накопленный опыт нашей команды, лучшие компоненты и передовые технологии. Разработка велась с использованием современных кодинг-агентов на основе последних подходов к harness engineering», — отметил директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.

Jay Agents повышает производительность команд, позволяет одному специалисту выполнять работу отдела и делать за день то, на что раньше уходили недели. Продукт дает возможность экономить на найме и обеспечивает управляемое и безопасное внедрение ИИ вместо личных подписок и разрозненных инструментов.

Интерфейс продукта представляет собой чат с ассистентом. Jay мгновенно решает разовые задачи, а если в ходе диалога понимает, что задача повторяющаяся, то создает агента, который работает по расписанию, письму или сообщению клиента.

Научившись один раз выполнять сложную задачу, Jay формирует навык, позволяющий в дальнейшем работать быстрее. Повторно объяснять что-либо ассистенту не нужно. Jay обладает памятью: запоминает особенности работы конкретного пользователя, цели, задачи и предпочтения. Памятью можно управлять: просматривать и удалять из нее данные. Документы, базы знаний, навыки, дизайн-системы и интеграции сохраняются в библиотеке и объединяются в «пространства», их можно использовать повторно. В продукте поддерживается более 80 готовых интеграций, среди которых «Яндекс.Метрика», «Яндекс.Директ», Bitrix24, amoCRM, Ozon, Wildberries, также создана поддержка любых пользовательских подключений посредством API и MCP-серверов. Еще одним преимуществом Jay Agents является наличие галереи. Готовое решение или агента можно загрузить для командного доступа, чтобы его могли использовать коллеги или парой фраз подстроить под свою задачу. Такая особенность продукта помогает ИИ-трансформации компании снизу, когда готовые ИИ-решения естественным образом распространяются по отделам.

«Продукт Jay Agents создан специально для бизнес-пользователей, которые не пишут код и не знакомы с IT-терминами, такими как репозиторий и коммит. Сервис дает им возможность самостоятельно автоматизировать рабочие задачи, словами создавать агентов и приложения — то, что раньше без участия разработчика было невозможно. И все это с приоритетом на безопасность в корпоративной среде», — сказал руководитель продукта Jay Agents Руслан Рутковский.

Под капотом Jay Agents — собственные технологии и компоненты, над которыми в Just AI работали последние два года. Среди них — агентский ризонинг, интеграции и оптимизации мультимодальных моделей, прошедшие обкатку на 1,5 млн пользователей Jay Flow, технология RunCode для запуска кода под задачи по аналитике и работе с данными. Jay Agents интегрирован с Jay Knowledge Hub — базой знаний для ИИ-агентов с RAG-поиском, а также собственной технологией для развертывания защищенных виртуальных сред для приложений и агентов. С декабря Jay Agents можно будет установить на серверы компании и запустить как на локальных моделях, так и на облачных под защитой Jay Guard — модуля безопасности Just AI, благодаря которому персональные данные клиентов и коммерческая тайна не покидают корпоративный периметр. Кроме того, в ближайшее время в продукте станут доступны передовые модели синтеза речи от Just AI: Comet, Vega и Orion.

Jay Agents работает на комплексе LLM, оптимизированных по качеству и расходу токенов и специально подобранных под задачи пользователя. На платных тарифах доступны в том числе флагманы — Claude, GPT и Gemini.

Jay Agents имеет две версии: Corporate для крупного бизнеса работает в облаке или контуре компании, облачная ориентирована на сегмент компаний малого бизнеса, ИП, фрилансеров, маркетологов, селлеров маркетплейсов. В Jay Agents предусмотрены роли, группы, лимиты трат, журнал запусков, благодаря чему продукт удобно использовать для командной работы.

Jay Agents доступен на jayagents.ru и работает без VPN. Начать можно бесплатно, при регистрации пользователи получают 500 бонусных кредитов, а также по 50 кредитов каждый день, чтобы попробовать продукт и запустить свои первые проекты.