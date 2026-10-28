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i-Free Just AI Jay Flow

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 Just AI запускает Jay Agents — универсальную ИИ-студию для создания агентов, приложений и автоматизации задач без кода 1
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
21.02.2025 Just AI представляет Jay Flow – первую в России платформу для работы с нейросетями на основе мультиагентных рассуждений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

i-Free и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free - Just AI 83 2
Adobe Figma 73 1
ElevenLabs 15 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
MiniMax Group 11 1
i-Free - Just AI - Маинд Крафт - Mind Craft 3 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Альфа-Банк 1997 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5192 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7600 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 269 1
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Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 46 1
i-Free - Just AI - Agent Platform 14 1
i-Free - Just AI - Jay Knowledge Hub 4 1
i-Free - Just AI - JAICP - Jay CoPilot 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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