Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
i-Free Just AI Jay Flow
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
i-Free и организации, системы, технологии, персоны:
|i-Free - Just AI 83 2
|Adobe Figma 73 1
|ElevenLabs 15 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
|MiniMax Group 11 1
|i-Free - Just AI - Маинд Крафт - Mind Craft 3 1
|ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
|Альфа-Банк 1997 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
|Совкомбанк ПАО 323 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
|Чечеткин Дмитрий 2 2
|Петров Кирилл 36 1
|Горыня Кирилл 25 1
|Шульга Сергей 3 1
|Гербылев Игорь 4 1
|Чернов Владимир 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.