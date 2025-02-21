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Just AI представляет Jay Flow – первую в России платформу для работы с нейросетями на основе мультиагентных рассуждений

Компания Just AI запускает Jay Flow – платформу для работы с генеративными нейросетями, основанную на методе мультиагентных рассуждений. Jay Flow объединяет ИИ-агентов в интерфейсе бесконечного холста и позволяет в едином пространстве работать с нейросетями и контентом различных модальностей. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Jay Flow – это платформа для «бесшовной» работы с нейросетями, основанная на системе из взаимодействующих ИИ-агентов. В отличие от традиционных моделей, где ИИ выдает контент по запросу пользователя, агентный подход Jay Flow позволяет нейросетям автономно рассуждать в рамках задачи, принимать решения и использовать инструменты, которые не только обрабатывают информацию, но и взаимодействуют в общей среде. Jay Flow объединяет различные нейросети и внешние функции, такие как доступ к поиску или API различных систем через среду работы агентов, визуализированных в виде карточек.

«Отдельные LLM, какими бы мощными они ни были, сами по себе ограничены во взаимодействии с внешним миром. Прорывными трендами в GenAI сегодня являются подходы на основе рассуждений и ИИ-агентах, способных планировать, пользоваться внешними инструментами, взаимодействовать друг с другом и решать сложные задачи сообща. Создавая Jay Flow, мы пытались переосмыслить работу подобных систем с точки зрения пользователя, а также понять, как в эпоху ИИ меняются подходы к работе с контентом. Вдохновившись идеей бесконечного холста FigJam от Figma, мы объединили в единой среде ИИ-агентов, контент и данные, с которыми они работают», – сказал Дмитрий Чечеткин, директор по стратегическим проектам Just AI.

Агенты способны решать задачу, рассуждая и используя доступные функции, искать в интернете, вызывать специализированные нейросети, создавать и непосредственно исполнять программный код. Например, если для запуска кода будет необходима отдельная программная библиотека, то агент способен в фоновом режиме загрузить ее, установить и только после этого запустить программу. Интерфейс Jay Flow позволяет легко связывать ИИ-агентов между собой для их совместной работы над многокомпонентными задачами.

Среди доступных агентам нейросетей такие модели, как, GPT 4o, Claude, Gemini, генераторы изображений Flux, Recraft, Ideogram, генераторы видео Kling, MiniMax и Luma, модели синтеза и распознавания речи ElevenLabs и Whisper, а также vision модели для распознавания изображений и текстов.

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Один из основных акцентов Jay Flow сделан на удобный и интуитивно понятный интерфейс. Рабочее пространство Jay Flow напоминает холст в Miro или Figma, но адаптировано под работу с нейросетями. Jay Flow поддерживает работу с самым разным контентом: текстами, изображениями, видео, аудио, таблицами, диаграммами и кодом. Файлы можно просто перетаскивать на холст, связывать их с ИИ-агентами и управлять процессом генерации. Контент можно трансформировать, комбинировать и адаптировать под различные форматы, исходя из конкретных задач и требований. Например, превратить аудиозапись встречи в инфографику или mindmap-диаграмму, ссылку на статью с сайта в аудиоподкаст, старую семейную фотографию в оживший видеоролик.

Платформа Jay Flow доступна как индивидуальным пользователям, так и компаниям.

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