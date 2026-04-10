Just AI Agent Platform выходит в облако для ускоренного внедрения ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе

Компания Just AI, российский разработчик ИИ-решений, объявила об открытии Just AI Agent Platform Cloud – облачной версии платформы для создания и масштабирования ИИ-агентов. Решение ориентировано на разработчиков собственных решений, создающих агентов и мультиагентные системы для закрытия болей заказчиков (индивидуальные решения, задачи от SMB-компаний). Облачная версия платформы предлагает low-code-подход, библиотеку готовых шаблонов ИИ-агентов и возможности масштабирования.

До недавнего времени внедрение ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе упиралось в три барьера: высокая стоимость разработки, дефицит профильных кадров и долгий путь от прототипа до production. Just AI Agent Platform Cloud — это не просто перенос существующего продукта в облако, теперь платформа становится доступна как сервис — с мгновенным стартом, готовыми инструментами и возможностью масштабироваться без ограничений. Платформа предлагает три ключевых слоя, которые закрывают основные барьеры внедрения:

Среда разработки без инфраструктуры. Вместо настройки серверов, контейнеризации и оркестрации — готовое рабочее пространство с drag-and-drop-конструктором, библиотекой повторно используемых компонентов и встроенными инструментами деплоя.

Готовые коннекторы к российскому стеку. Интеграция с CRM, CMS, телефонией и другими корпоративными системами из коробки. Это снимает боль долгой и дорогой «притирки» ИИ-агента к существующему ИТ-ландшафту компании.

Оркестрация и масштабирование. Платформа позволяет управлять десятками агентов одновременно — строить мультиагентные системы, где агенты взаимодействуют друг с другом, передают задачи и достигают целей без постоянного участия человека.

Облачная версия Just AI Agent Platform позволяет быстро тестировать гипотезы: можно создать агента для обработки входящих заявок, автоматизации документооборота или первичной коммуникации с клиентом. Если гипотеза не сработала — платформа позволяет так же быстро скорректировать сценарий или запустить нового агента. No-code/low-code-среда позволяет менеджеру по продажам, маркетологу или операционному директору самому собрать агента под свою задачу. Для SMB-сегмента, где каждый ресурс на счету, это означает возможность расти без пропорционального увеличения штата.

Платформа предлагает линейку тарифов, которая охватывает любой этап зрелости бизнеса: от бесплатного доступа для знакомства с базовым функционалом до тарифа за 49990 руб. для бизнеса с доступом на 100 рабочих мест, который даёт полную автоматизацию всех ключевых бизнес-процессов. Пользователь сам решает, когда переходить на следующий уровень — по мере роста задач.

«Облачная версия нашей платформы снимает главное противоречие: сложность мультиагентных систем перестает быть барьером для внедрения. Теперь и SMB-компании с ограниченными ресурсами, и разработчики, у которых нет времени на DevOps, могут запускать production-решения за часы, а не недели. Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать передовые ИИ-технологии доступными для бизнеса любого масштаба, сохраняя при этом полную совместимость с российским ИТ-ландшафтом и требованиями 152-ФЗ», – сказал Андрей Грабарник, руководитель genAI-продуктов Just AI.

Just AI Agent Platform Cloud разработана с учетом специфики российского рынка. LLM-agnostic-архитектура обеспечивает возможность работы с различными языковыми моделями, включая отечественные разработки. Платформа соответствует требованиям 152-ФЗ о персональных данных, что снимает барьеры для внедрения в компаниях с высокими требованиями к информационной безопасности.