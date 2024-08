Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса

ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Корус Консалтинг» смогут оптимизировать рутинные процессы за счет использования ИИ-помощников, увеличить скорость обработки запросов и повысить качество сервиса.

Компания Just AI c 2011 г. развивает технологии разговорного ИИ и дизайна диалоговых интерфейсов. С 2023 г. специалисты постоянно совершенствуют инструменты генеративного ИИ и создают GenAI-приложения для автоматизации бизнес-задач в разных индустриях. Также среди решений Just AI: интеллектуальный IVR для автоматизации входящих звонков, умные чат-боты, цифровой контакт-центр и другие.

Инструменты Just AI будут использоваться в проектах по внедрению CRM и BPM-систем и автоматизации контакт-центров. В частности, клиенты «Корус Консалтинг» смогут воспользоваться Just AI Conversational Platform – платформой корпоративного уровня, с помощью которой можно создавать AI-ботов и виртуальных ассистентов для увеличения скорости работы сотрудников и снятия с них рутинных операций.

Еще одним важным инструментом от Just AI является бот техподдержки, который помогает повышать качество обслуживания и оперативнее отрабатывать голосовые и текстовые обращения клиентов. С его помощью можно снизить затраты на первую линию техподдержки, а готовые отчеты по главным метрикам дают возможность контролировать уровень качества обслуживания.

«Мы постоянно изучаем рынок для того, чтобы пополнять нашу продуктовую линейку самыми передовыми решениями, которые повышают качество взаимодействия наших заказчиков с клиентами. Продукты Just AI в сочетании с CRM- и BPM-платформами помогут компаниям повысить уровень автоматизации бизнес-процессов и оставаться более конкурентноспособными», — сказал Дмитрий Смирнов, директор по консалтингу департамента CRM ГК «Корус Консалтинг».

«Решения на базе генеративного ИИ открывают новые возможности для повышения продуктивности сотрудников. AI-ассистенты позволяют автоматизировать рутинные задачи, что освобождает время для более стратегических или креативных задач. В свою очередь классические инструменты, такие как интеллектуальный IVR и цифровые контакт-центры, получают новую жизнь благодаря интеграции с передовыми ИИ-технологиями. Мы уверены, что наши разработки помогут компаниям не только улучшить качество взаимодействия с клиентами, но и значительно повысить общую эффективность бизнеса», — отметил Иван Половников, менеджер по работе с партнерами Just AI.