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Цифровизация Бизнес-приложения
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Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса

ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Корус Консалтинг» смогут оптимизировать рутинные процессы за счет использования ИИ-помощников, увеличить скорость обработки запросов и повысить качество сервиса.

Компания Just AI c 2011 г. развивает технологии разговорного ИИ и дизайна диалоговых интерфейсов. С 2023 г. специалисты постоянно совершенствуют инструменты генеративного ИИ и создают GenAI-приложения для автоматизации бизнес-задач в разных индустриях. Также среди решений Just AI: интеллектуальный IVR для автоматизации входящих звонков, умные чат-боты, цифровой контакт-центр и другие.

Инструменты Just AI будут использоваться в проектах по внедрению CRM и BPM-систем и автоматизации контакт-центров. В частности, клиенты «Корус Консалтинг» смогут воспользоваться Just AI Conversational Platform – платформой корпоративного уровня, с помощью которой можно создавать AI-ботов и виртуальных ассистентов для увеличения скорости работы сотрудников и снятия с них рутинных операций.

Еще одним важным инструментом от Just AI является бот техподдержки, который помогает повышать качество обслуживания и оперативнее отрабатывать голосовые и текстовые обращения клиентов. С его помощью можно снизить затраты на первую линию техподдержки, а готовые отчеты по главным метрикам дают возможность контролировать уровень качества обслуживания.

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«Мы постоянно изучаем рынок для того, чтобы пополнять нашу продуктовую линейку самыми передовыми решениями, которые повышают качество взаимодействия наших заказчиков с клиентами. Продукты Just AI в сочетании с CRM- и BPM-платформами помогут компаниям повысить уровень автоматизации бизнес-процессов и оставаться более конкурентноспособными», — сказал Дмитрий Смирнов, директор по консалтингу департамента CRM ГК «Корус Консалтинг».

«Решения на базе генеративного ИИ открывают новые возможности для повышения продуктивности сотрудников. AI-ассистенты позволяют автоматизировать рутинные задачи, что освобождает время для более стратегических или креативных задач. В свою очередь классические инструменты, такие как интеллектуальный IVR и цифровые контакт-центры, получают новую жизнь благодаря интеграции с передовыми ИИ-технологиями. Мы уверены, что наши разработки помогут компаниям не только улучшить качество взаимодействия с клиентами, но и значительно повысить общую эффективность бизнеса», — отметил Иван Половников, менеджер по работе с партнерами Just AI.

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