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«Синимекс» и Just AI объявили о партнерстве в сфере корпоративного ИИ

Компания «Синимекс», разработчик и интегратор ИТ-решений для бизнеса, и Just AI — российский вендор корпоративных решений на базе искусственного интеллекта — объявили о партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение современных ИИ-технологий для бизнеса, а также расширение экспертизы компании «Синимекс» в проектах цифровой трансформации и импортозамещения.

«Обладая многолетним опытом реализации сложных ИТ-проектов для крупных организаций, компания «Синимекс» продолжает усиливать собственную линейку решений современными отечественными продуктами в сфере искусственного интеллекта. Партнерство с Just AI позволит компании предлагать заказчикам комплексный подход к внедрению ИИ-технологий — от консалтинга и интеграции до сопровождения и развития интеллектуальных платформ», — сказал Сергей Стрекалов, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

«В рамках сотрудничества партнеры получают early access к новым продуктам и функциональности Just AI, выделенную линию технической поддержки и доступ к нашей базе знаний. Это позволит команде интегратора быстрее адаптировать и внедрять ИИ-решения под задачи заказчиков из различных отраслей экономики», — отметил Андрей Грабарник, руководитель genAI-продуктов.

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Компании договорились о сотрудничестве по ряду ключевых направлений, связанных с автоматизацией бизнес-процессов и корпоративных коммуникаций на базе ИИ-агентов. В портфель решений также войдут ИИ-ассистенты для сотрудников, инструменты для фильтрации и маскирования чувствительных данных при работе с облачными LLM, интеллектуальные базы знаний и вопросно-ответные системы на основе технологий RAG и дата-агентов, а также каталог LLM и MLOps-платформа для хостинга и управления моделями.

Особое внимание партнеры уделяют вопросам безопасности и технологической независимости. Продукты Just AI входят в реестр отечественного ПО и проходят регулярные аудиты безопасности кода и инфраструктуры.

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