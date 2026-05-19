«Крайон» и Just AI объединяют усилия для развития ИИ-решений для бизнеса

Компании «Крайон» и Just AI объявили о начале партнерства, цель которого сделать современные ИИ-технологии более доступными, безопасными и эффективными для российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

«Крайон» и Just AI планируют объединить экспертизу в области цифровой трансформации и генеративного искусственного интеллекта, чтобы помочь организациям быстрее внедрять ИИ-инструменты и выстраивать системный подход к использованию технологий искусственного интеллекта.

«Рынок переходит от точечных ИИ-пилотов к полноценной интеграции искусственного интеллекта в ежедневные бизнес-процессы. Для заказчиков особенно важны зрелые и безопасные решения, которые можно масштабировать внутри организации без сложных интеграций и инфраструктурных ограничений. Сотрудничество с Just AI позволит нам расширить ИИ-направление и предложить бизнесу современные отечественные инструменты для практического использования генеративного ИИ», — отметил Вадим Юн, генеральный директор компании «Крайон».

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

«Сегодня компаниям важно работать с партнерами, которые понимают все нюансы корпоративного внедрения — от безопасности и интеграции до поддержки пользователей и масштабирования решений. Во многих случаях покупка готового решения позволяет бизнесу значительно быстрее выйти на практический результат и получить предсказуемый уровень сервиса, включая SLA и полноценную техническую поддержку», — отметил Глеб Обломский, директор по продуктам Just AI.

Компании видят большой потенциал в развитии российских импортонезависимых ИИ-решений и уверены, что объединение технологической экспертизы и практического опыта поможет отечественного бизнесу эффективнее использовать возможности генеративного ИИ – от автоматизации процессов и создания ИИ-ассистентов до работы с корпоративными знаниями и языковыми моделями.

