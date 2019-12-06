Accenture открывает постоянный офис в Казахстане

Accenture объявила об открытии постоянного офиса в Казахстане. Таким образом компания, уже более 10 лет успешно реализующая проекты на рынке Казахстана, планирует обеспечить легкую доступность инновационных технологий и своих услуг для локальных клиентов в регионе и подтверждает долгосрочные планы по расширению бизнеса в Центральной Азии.

За 10 лет присутствия на казахстанском рынке компания реализовала более 30 успешных проектов, включая концепцию финансового маркетплейса, разработанную совместно с «Международным финансовым центром Астана», и ряд ИТ-решений для финансового и горнодобывающего сектора. Работа с клиентами в этих отраслях экономики станет основным направлением деятельности нового офиса.

«Растущие перспективы Казахстана, как географические – одного из крупнейших транспортно- логистических хабов в Евразии, так и экономические – постепенная трансформация в постиндустриальную цифровую экономику – позволяют нам высоко оценивать потенциал роста казахстанского бизнеса в различных секторах экономики, – сказал Вартан Диланян, генеральный директор Accenture в России и Казахстане. – Наши клиенты ожидают от нас поддержки на пути цифровой трансформации для содействия экономическому росту. Открывая новый офис в Казахстане, мы обеспечиваем возможность плотного, эффективного сотрудничества с ними по целому ряду направлений, комбинируя наши отраслевые ноу-хау с последними технологическими достижениями».

«Экспертиза Accenture в области цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов в таких отраслях, как финансовый сектор, горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, ритейл, востребована в Казахстане, для экономики которого эти отрасли – ключевые, – отметил Антон Мусин, управляющий директор Accenture в России и Казахстане. – Ключевые игроки казахстанского рынка понимают важность цифровизации и открыты для изменений, которые помогут им стать высококонкурентными на региональном и мировом уровне. Открытие офиса позволит Accenture планировать операционную деятельность в Казахстане в долгосрочной перспективе и устанавливать прочные партнерские связи с казахстанскими компаниями».