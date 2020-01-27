OneWeb и МЦФА займутся обеспечением связи в Казахстане

OneWeb объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании с Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) чтобы ускорить предоставление повсеместной широкополосной связи в Казахстане.

Меморандум знаменует собой начало партнерства, направленного на достижение двух важных целей в Казахстане и Центральной Азии: предоставление в Казахстане первой высокоскоростной широкополосной спутниковой связи с низкой задержкой сигнала и создание в стране технического узла для обеспечения предоставления услуг связи OneWeb по всей Центральной Азии.

Меморандум был подписан управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым и генеральным директором OneWeb Адрианом Штекелем во время Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, где они обсудили роль OneWeb по содействию реализации ключевой правительственной программы «Цифровой Казахстан» и другие инициативы по расширению сотрудничества между OneWeb и Казахстаном.

Программа «Цифровой Казахстан» направлена на предоставление высокоскоростного широкополосного доступа к интернету по всей территории Республики Казахстан к 2022 году, тем самым способствуя повышению уровня жизни граждан и развитию экономики страны с помощью цифровых технологий. Для достижения этой цели, «Цифровой Казахстан» призван расширить телекоммуникационные сети страны и придает приоритетное значение предоставлению широкополосного доступа к мировой сети посредством спутниковой связи в 6600 сельских и удаленных населенных пунктах.

OneWeb планирует привлекать местных операторов связи в числе его партнеров по дистрибуции для предоставления услуг повсеместного высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет «подобного оптиковолоконной связи» в частном и государственном секторах, включая школы, больницы и другие предприятия и учреждения Казахстана.

Также, рассматривается создание в Казахстане технического узла, который будет обслуживать весь центрально-азиатский регион, с использованием существующей инфраструктуры космической связи Республики Казахстан. OneWeb рассматривает возможность создания совместного предприятия в юрисдикции МФЦА для обеспечения работы центрально-азиатского технического узла.

OneWeb поддерживает стремление Казахстана провести цифровую трансформацию свой экономики и стать первопроходцем во внедрении новых технологий спутниковой связи, способствуя дальнейшему развитию Казахстана как инновационного государства, особенно в технологиях «Нового космоса», что придаст дополнительный импульс развитию спутниковой связи.

Адриан Штекель, генеральный директор OneWeb, отметил: «Я очень рад, что МФЦА и OneWeb стали стратегическими партнерами, и мы рассматриваем это как основу для более широкого партнерства с Казахстаном. Правительство Казахстана, как и OneWeb, видит важность преодоления цифрового неравенства и обеспечения цифровизации своей экономики с использованием современных инновационных спутниковых технологий».

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил: «Я рад подписать Меморандум о взаимопонимании с OneWeb, так как МФЦА приветствует появление инновационных проектов в Казахстане, предлагая наилучшие условия для ведения бизнеса и помогая в привлечении инвестиций. Это один из первых шагов, который поможет развитию нашей экономики».

В конце февраля 2019 года OneWeb успешно запустил свою первую партию спутников на низкой околоземной орбите. Следующий запуск запланирован на начало февраля 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане, и положит начало регулярным запускам по 30 и более спутников единовременно для создания первого поколения спутниковой группировки OneWeb из 650 космических аппаратов, за которым последуют новые поколения спутниковой системы с целью обеспечения дополнительной спутниковой ёмкости для предоставления широкополосной связи и обеспечения потребностей потребителей.