Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана

Binance, блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры, объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии рынков виртуальных активов в стране.

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита CZ в Казахстан. 25 мая 2022 г. генеральный директор Binance Чанпэн Чжао посетил Казахстан и встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана Тимуром Сулейменовым и министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

Этот шаг позволит Binance оказывать помощь в консультировании республики по вопросам разработки законодательной базы и политики регулирования криптоактивов в Республике Казахстан. В рамках соглашения о сотрудничестве Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Binance также будут искать возможности для интеграции банковской инфраструктуры в рынок криптовалют, а также содействовать разработке и внедрению технологии распределенного реестра. Министерство и Binance договорились о поддержке Astana Hub среди местных и международных талантов. Это позволит создать региональный блокчейн-хаб.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин сказал: «Являясь мировым лидером среди криптобирж, Binance берет на себя ответственность за всю экосистему. Вместе с CZ мы рассмотрели дорожную карту Binance в Казахстане. Мы также обсудили потенциал создания ориентированного на блокчейн венчурного фонда и Академии, чтобы помочь местным талантам из Astana Hub выйти на глобальный уровень. Мы действительно верим, что Казахстан может стать региональным центром для международных игроков в криптомире».

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«Усиление принятия криптовалют во всем мире, для оказания положительного влияния на общество в целом, является одной из наших основных целей, — сказал Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance. «Казахстан — один из мировых лидеров индустрии криптомайнинга, страна, которая одной из первых в мире ввела его легализацию. Мы считаем, что при полном сотрудничестве с местными властями, Binance может внести большой вклад в развитие местного криптосообщества и блокчейн-экосистемы в Казахстане».