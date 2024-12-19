HSTS HTTP Strict Transport Security механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS
HSTS и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 2
|Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
|Сабиров Шакват 2 2
|Токаев Касым-Жомарт 8 1
|Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
|Оспанов Аблайхан 2 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Маркин Максим 7 1
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