Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

HSTS HTTP Strict Transport Security механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS



19.12.2024 Безопасность в облаке: почему защита инфраструктуры становится ключевой задачей бизнеса? 1
29.11.2023 Angara Security запускает услугу непрерывного мониторинга защищенности внешнего периметра 1
13.11.2023 Angara Security составила рейтинг наиболее часто встречающихся уязвимостей внешнего периметра российских компаний 1
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО 1
19.07.2019 В Казахстане перекроют интернет всем, кто не подключит государственное шпионское ПО 1
27.05.2019 Microsoft сломал новейшую опцию Windows 10 1
17.05.2019 Правительственные сайты Великобритании перестали открываться из-за обновления Windows 1
22.03.2016 Google и Microsoft создают электронную почту, которую нельзя прослушать 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

HSTS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Gen Digital - Avast Software 174 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 2
Sophos - SophosLabs 414 2
Казахтелеком 337 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 2
Google LLC 11775 2
ArcaBit 4 2
X Corp - Twitter 2845 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Yahoo! 3697 1
Comcast 221 1
Цифра ГК 2426 1
LinkedIn 635 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 4
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 148 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
WSL - Windows Subsystem for Linux 50 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Microsoft Windows 10 1758 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 2
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 2
Microsoft Security Essentials - MSE 135 2
Microsoft Endpoint Protection 9 2
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Microsoft Windows Sandbox 7 1
Сабиров Шакват 2 2
Токаев Касым-Жомарт 8 1
Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
Оспанов Аблайхан 2 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Маркин Максим 7 1
Казахстан - Республика 5526 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще