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«МегаФон»: в Астраханской области выросла популярность глэмпингов

Жители регионов стали больше интересоваться комфортным отдыхом на природе. Это подтверждает статистика: с начала 2025 г посещаемость сайтов с выбором глэмпингов в Астраханской области возросла на 78% год к году. Об этом говорят обезличенные данные «МегаФона», собранные путем анализа обращений к тематическим платформам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди тех, кто выбирает для отдыха атмосферные дома в скандинавском стиле в этой области, сами астраханцы составляют лишь 5%. Жители Московской, а также Ленинградской, Самарской и Волгоградской областей активно проявляют интерес и превосходят местных во внимании к данным сайтам. Стоит учесть и рыболовный аспект этого региона, который повлек за собой создание баз и глэмпингов для рыбной ловли.

Природа Астраханской области привлекает не только представителей столицы и соседних субъектов страны, но и отдаленных территорий — Дальнего Востока и Сибири. Сайты местных глэмпингов изучают в Якутии, Приморье и на Сахалине. Из сибирских регионов чаще всего рассматривают отдых в регионе жители Хакасии, Кемеровской и Омской областей.

Как местные жители, так и туристы из других частей страны ради природных видов готовы поездить по области. В топе их предпочтений — глэмпинги в Камызякском, Харабалинском, Володарском и Енотаевском районах региона.

Особой популярностью подобный отдых пользуется летом. В июле 2024 г. зафиксирован рекордный трафик на тематические сайты, превышающий среднегодовые значения в четыре раза. Высокая активность наблюдается и к майским праздникам, когда россияне подбирают места для проведения продолжительных выходных.

«Глэмпинг – это вид отдыха, который позволяет насладиться природой и при этом не отказываться от комфорта. Он объединяет в себе преимущества досуга на свежем воздухе и удобства хорошего отеля. Возможность оставаться на связи — важный аспект такого досуга. Мы работаем над развитием инфраструктуры в небольших населенных пунктах, вдоль трасс и в популярных туристических местах, чтобы люди наслаждались красотами и при этом оставались на связи с цивилизацией. Так, за последнее время наши инженеры расширили сеть LTE в Камызякском и Володарском районах области», — сказал директор «МегаФона» в Астраханской области Николай Макаров.

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