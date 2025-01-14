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Цыбульский Александр



14.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Архангельской области» 1
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 1
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления 1
30.01.2017 РосОЭЗ и АКиТ подписали соглашение о сотрудничестве 2
14.09.2016 «Ростелеком» завершил строительство таможенной инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» 1
09.08.2016 Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Цыбульский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
Ростелеком 9700 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 1
ОЭЗ ППТ Лотос - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Наукоград - технопарк 134 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 59 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
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Пешков Алексей 4 1
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк 8 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Мезенский район - Мезень 8 1
Россия - Павловск 34 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 25 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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