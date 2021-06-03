Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей

Tele2, оператор мобильной связи, и правительство Архангельской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор планирует инвестировать в развитие связи на территории Поморья только в 2021 г. около 480 млн руб.

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и областного правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах. Запланированный объем инвестиций в текущем году составит 480 млн руб. Правительство области, в свою очередь, намерено поддерживать внедрение информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры.

В 2020 г. Tele2 и правительство уже сотрудничали в ходе запуска сети связи и мобильного интернета в поселке Павловске Вилегодского района. Компания стала первым мобильным оператором, предоставившим услуги связи в малонаселенном и труднодоступном сельском поселении. Проект был реализован совместно с правительством Архангельской области администрацией Вилегодского района на условиях софинансирования. Сегодня развитие связи на территории области по такому сценарию находится на особом контроле губернатора. В планах правительства – реализовать в 2021-2022 гг. подобные проекты в семи населенных пунктах в Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Мезенском, Пинежском и Плесецком районах.

Кроме того, Tele2 будет активно содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов в рамках программы «Цифровая экономика». Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора – проект цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он включает распространение технологии интернета вещей (NB-IoT) и автоматизацию агропромышленного комплекса.

«Соглашение подразумевает не только развитие конструктивного диалога между крупным бизнесом и правительством Архангельской области. Наличие инфраструктуры связи – главное условие для ускорения темпов социально-экономического развития территорий. Мобильный интернет позволяет горожанам и жителям небольших сел работать, вести бизнес, получать государственные и финансовые услуги, образование, поддерживать общение со всем миром. Особенно роль связи возрастает в кризисных ситуациях. Прошлый год нам убедительно это продемонстрировал. И бизнес, и власти заинтересованы в повышении качества жизни людей. Нет сомнений, что для этого надо действовать сообща», - сказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

«Вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры для Архангельской области, с ее уникальным географическим положением и протяженностью территории, стоят в числе приоритетных. И одной из основ цифрового рывка для региона является именно строительство базовых станций сотовой связи. В этом году компания Tele2 инвестирует в область 480 млн руб. Это кратно превышает объемы инвестиций в предыдущие годы. Такое практическое взаимодействие поможет жителям даже самого отдаленного населенного пункта Архангельской области получить доступ к современным цифровым сервисам и услугам связи», - отметил Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области.