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«МегаФон»: нижегородцы массово ищут глэмпинги перед майскими праздниками

Жители региона начали подбирать локации для проведения длинных выходных. Трафик на сайты наиболее популярных глэмпингов в Нижегородской области в первую рабочую неделю апреля 2025 г. вырос сразу на 30% по сравнению с аналогичным периодом марта 2025 г. Год к году этот показатель увеличился на 42%. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа анонимных обращений к тематическим порталам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2025 г. всплеск интереса к комфортному отдыху на природе наблюдался перед праздниками – в новогодние каникулы и накануне 8 марта. В начале апреля 2025 г. зафиксирован очередной подъем трафика – только в первые дни второго весеннего месяца пользователи заходили на сайты кемпингов и соответствующих агрегаторов на треть чаще, чем в аналогичный период марта.

Среди пользователей, предпочитающих отдых на природе в красивых домиках с дизайнерским интерьером и всей необходимой техникой, оказалось 40% нижегородцев. Еще 60% трафика сгенерировали жители из 80 регионов страны. Не считая нижегородцев, наибольший интерес к местным глэмпингам проявили жители столицы и Московской области (25%). Замкнули тройку лидеров гости из Санкт-Петербурга (6%).

В плане локаций у любителей комфортного отдыха на природе лидируют базы отдыха в Городецком, Чкаловском и Сокольском районах. Здесь наряду с чистотой соснового леса всегда можно найти массу развлечений на бескрайних просторах Волги: от зимней рыбалки и снегоходов до виндсерфинга, сапов и яхтинга.

На втором месте по популярности глэмпинги в Кстовском и Дальнеконстантиновском муниципальных округах – от областного центра можно добраться менее чем за час, а снять стресс и расслабиться можно в разнообразных саунах, банях или специальных чанах на свежем воздухе.

«На отдыхе, конечно, приятно забыть обо всем и выключить телефон, но мы знаем, как важно оставаться на связи с близкими и коллегами в любой момент, поэтому активно развиваем сеть не только в крупных городах, но и в отдаленных локациях, малых деревнях и селах. Только в этом году мы модернизировали телеком-объекты почти в 50 точках области, в том числе районах, где чаще всего отдыхают нижегородцы и гости города: в Кстовском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Павловском», – сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области.

Инженеры оператора прокачали связь и для дачников. Улучшения можно заметить в рабочем поселке Решетиха и деревне Талашманово Володарского района, в деревнях Криуша и Зубаниха Дальнеконстантиновского района, в поселке Лукино Балахнинского муниципального округа, в селе Новые Ключищи Кстовского округа, в селе Смольки Городецкого района и Большом Давыдове Павловского района. Апгрейд сети позволил усилить LTE‑сигнал для жителей садоводческих товариществ и дачных массивов.

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