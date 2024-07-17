На 20% быстрее: «МегаФон» ускорил интернет в поселке Астраханской области

Теперь жители Володарского выходят в Сеть на максимальной скорости до 60 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили здесь дополнительное телеком-оборудование. Чтобы онлайн-серфинг оставался комфортным даже в периоды повышенной нагрузки, оператор продолжает строить новые объекты инфраструктуры в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Володарский — административный центр и крупнейший поселок одноименного района. Здесь постоянно живет свыше 11 тыс. человек. Кроме того, сюда часто приезжают из соседних малых населенных пунктов, чтобы решить необходимые административные и бытовые вопросы.

Как показывает big data оператора, в два раза год к году в поселке вырос потребляемый онлайн‑трафик. В среднем ежемесячно абоненты в Володарском прокачивают 217 ТБ, что сопоставимо с беспрерывным просмотром трансляций матчей по рыбной ловле в формате 4K Ultra HD в течение двух лет.

«94% цифровой информации пользователи потребляют в сетях четвертого поколения (4G). В ответ на повышенный спрос специалисты запустили оборудование с поддержкой диапазона частот LTE‑1800, что позволило увеличить зону покрытия как на улице, так и внутри помещений. Теперь обладатели зеленых сим‑карт могут без задержек скачивать до 10 фильмов в час и общаться по видеосвязи», — сказал Николай Макаров, директор «МегаФона» в Астраханской области.

Кроме того, расширение инфраструктуры обеспечило комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума, что актуально для володарцев, живущих на берегу рек Чурка и Таловая.