Positive Technologies представила облачное решение РТ Х

Positive Technologies представила облачное решение для мониторинга безопасности и реагирования на кибератаки — РТ Х. Оно позволит компаниям, в том числе недавно столкнувшимся с кибератаками, укрепить свою защиту без новых продуктов для ИБ и расширения штата сотрудников, а результат проверить на кибериспытаниях с гарантиями вендора в случае успешной атаки. Решение работает в круглосуточном режиме, сочетая в себе экспертизу специалистов Positive Technologies, машинное обучение и другие технологии. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

По данным исследования «Б1», объем рынка ИБ в России в 2024 г. составил около 300 млрд руб., прибавив 56% с 2022 г. Россия входит в число наиболее приоритетных целей киберпреступников: с июля 2024 г. по сентябрь 2025 г. на страну пришлось 14–16% всех успешных кибератак в мире и 72% в СНГ. По прогнозам экспертов Positive Technologies, к концу 2025 г. число атак превысит прошлогодние значения на 20–45%, а в 2026 г. может увеличиться еще на 30–35%. Среди последствий киберпреступной деятельности — утечки данных и нарушение бизнес-процессов.

«Создание внутреннего SOC или зрелой службы ИБ, которая могла бы защитить бизнес от киберугроз, требует высокого уровня экспертизы, существенных финансовых вложений и может занять больше года. Не спасают и решения класса MXDR, которые направлены, скорее, на выполнение формальных требований, чем на достижение реального результата, — отметил Алексей Новиков, управляющий директор Positive Technologies. — РТ Х — это простой способ оперативно снизить риски кибератак, не требующий расширения штата и покупки отдельных продуктов. Согласно нашим исследованиям, решение имеет более широкое покрытие источников по сравнению с традиционными решениями класса MXDR».

PT X гарантирует ответственность за результат: если в ходе кибериспытаний независимым исследователям удастся реализовать недопустимое событие, Positive Technologies выплатит вознаграждение. Чтобы подготовиться к испытаниям, компания получает рекомендации по «киберминимуму» — базовому уровню защищенности, который не позволит хакерам незаметно проникнуть в инфраструктуру. Кибериспытания на платформе Standoff Bug Bounty позволяют проверить эффективность защиты в реальных условиях и получить конкретные шаги по ее усилению.

Решение подходит как организациям, недавно столкнувшимся с кибератакой и нуждающимся в быстром восстановлении, так и компаниям, которым требуется время и экспертиза для построения собственного SOC. Для зрелого бизнеса PT X может стать системой второго мнения, подтверждающей устойчивость защиты.

РТ Х внедряется как продукт, а работает как сервис. Высококвалифицированные эксперты вендора с опытом выявления и предотвращения сложных кибератак работают в круглосуточном режиме, используя легковесные сенсоры, ML-технологии, глобальную аналитику и другие новейшие инструменты, чтобы своевременно предотвращать инциденты ИБ и отражать атаки. Уже через несколько часов после внедрения РТ Х бизнес защищен от вредоносного ПО и эксплуатации уязвимостей, даже если злоумышленники давно находятся в системе.

Решение находится на пересечении технологий и накопленной более чем за 20 лет экспертизы Positive Technologies в области наступательной (offensive) и оборонительной (defensive) безопасности. В составе решения: агенты MaxPatrol EDR — продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них, технологии, созданные в антивирусной лаборатории на базе экспертного центра безопасности (PT ESC), песочница PT Sandbox, система поведенческого анализа сетевого трафика PT NAD, система управления уязвимостями MaxPatrol VM, а также система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM.

Компаниям доступны две версии РТ Х — Base и Pro, призванные защитить бизнес от разных групп злоумышленников с разными финансовыми ресурсами и уровнем подготовки. Версия Base поможет противостоять неопытным злоумышленникам, выявляя уязвимости и ошибки конфигураций. Версия Pro эффективна против финансово мотивированных преступников и хактивистов и надежно защищает бизнес от продвинутых атакующих.

Решение уже доступно.