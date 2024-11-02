Positive Technologies и TetraSoft раскрывают подробности целевой атаки на добычу углеводородного сырья

Зафиксирована и остановлена таргетированная кибератака на TetraSoft — компанию, которая обеспечивает удаленный мониторинг добычи углеводородного сырья. Расследованием и реагированием на инцидент занимается команда экспертного центра безопасности Positive Technologies. Благодаря оперативным действиям TetraSoft и Positive Technologies удалось предотвратить влияние на добывающую отрасль России. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В ходе расследования выявлено, что первичное проникновение было совершено в июле 2024 г., первые активные действия злоумышленников в системах датируются концом сентября — началом октября 2024 г. Период тишины между проникновением и активными действиями и использованный инструментарий характерны для кибератак последних двух лет, имеющих геополитический контекст. На данный момент понятно, что атака выполнялась с использованием набора утилит, включающего средства удаленного управления доступом и удаленного управления серверами.

Инцидент классифицирован как атака на цепочку поставок (supply chain), когда компания является звеном в таргетированной атаке на более значимую цель. В последние годы этот тип атак становится все более частым. Например, согласно аналитике Positive Technologies, в 2022 г, когда на Россию обрушился шквал кибератак, в 20% расследований, которые провели сотрудники экспертного центра безопасности (PT ESC), был выявлен сценарий supply chain.

«Это сложный сценарий, требующий от атакующих высокого уровня квалификации, в котором атака на ИТ-поставщика — один из способов добраться до целевого сектора и нанести ему максимальный ущерб. Именно на это и была нацелена атака на TetraSoft», — сказал управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков.

«По уровню проработанности и таргетированности эту атаку можно считать первой за последние несколько лет, нацеленной именно на отечественный сектор добычи с прицелом на максимальный отраслевой урон. Ранее инцидентов такого масштаба мы не наблюдали», — отметил исполнительный директор TetraSoft Денис Свечников.

Целью киберпреступников была добывающая отрасль. В случае успеха атака потенциально могла быть чревата перебоями поставок углеводородного сырья по внутренним и международным контрактам. Однако совместными усилиями специалисты Positive Technologies и TetraSoft отреагировали на угрозу, купировав возможные недопустимые для клиентов TetraSoft последствия. Команды incident response Positive Technologies и центра информационной безопасности TetraSoft выполняют весь необходимый комплекс действий по реагированию на инцидент: выявлен первоначальный вектор атаки, ведутся оперативные действия по закрытию дополнительных векторов атаки, которые могли бы использовать злоумышленники.

Кроме того, в TetraSoft оперативно развернут центр противодействия киберугрозам (security operations center, SOC), основанный на полном стеке технологий Positive Technologies, включая межсетевой экран нового поколения PT NGFW. SOC покрывает всю инфраструктуру TetraSoft.

«Ситуация для нас пока еще остается напряженной. Но благодаря скоординированным усилиям и высокому профессионализму специалистов Positive Technologies и TetraSoft можно говорить об успешном противодействии атакующим, которые не смогли оказать влияния на наших клиентов», — сказал исполнительный директор TetraSoft Денис Свечников. Прямой ущерб от простоя в TetraSoft оценивают более чем в 65 млн руб., а затраты на восстановление внутренних сервисов уже превысили 25 млн руб. И эту цифру в компании считают не финальной.

Результатом совместной работы компаний, помимо оперативного устранения последствий инцидента, стало создание проекта отраслевого решения для кибербезопасного управления недрами, которое будет предотвращать наиболее актуальные сценарии атак хакеров и полностью защищать российскую добывающую отрасль.

Еще одно направление сотрудничества связано с совместной работой над национальными стандартами в области управления данными и безопасной разработки. Эти стандарты позволят установить общепринятые требования по безопасности для обеспечения надежности и защиты информационной среды.